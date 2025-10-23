Lip Lift: el tratamiento de moda que rejuvenece el rostro y eleva el labio superior

Es una de las áreas más pequeñas del rostro, pero con un gran impacto visual. El filtrum, esa franja entre la base de la nariz y el labio superior, puede alargarse con el paso del tiempo o ser naturalmente largo desde jóvenes. En ambos casos, afecta a la expresión, al volumen aparente del labio y a la armonía facial.

¿Qué busca un Lip Lift?

El objetivo es acortar el filtrum y elevar ligeramente el labio superior, mostrando más del borde rosado. Eso da un aspecto más juvenil y definido, sin necesidad de aumentar el volumen. Pero ese resultado se puede conseguir de dos formas:

1. Lip Lift quirúrgico: resultado permanente

Consiste en retirar una pequeña porción de piel justo debajo de la nariz. Esto eleva el labio y mejora la proporción facial. Ideal para:

Pacientes con filtrum alargado (por genética o envejecimiento).

(por genética o envejecimiento). Personas que buscan un cambio permanente y natural.

y natural. Casos donde los rellenos ya no ofrecen buenos resultados.

Una mujer se inyecta ácido hialurónico en los labios | Freepik

Puntos clave:

Deja cicatriz , aunque suele disimularse bien.

, aunque suele disimularse bien. En pacientes jóvenes, la cicatrización puede ser más visible debido a la mayor actividad del colágeno .

. En pieles maduras, la cicatriz suele integrarse mejor y el efecto rejuvenecedor es más evidente.

Por eso, en personas jóvenes se recomienda solo si hay una desproporción real y se comprende bien el resultado a largo plazo.

2. Lip Lift no quirúrgico: resultado reversible

Aquí se utiliza ácido hialurónico para proyectar el labio y crear un efecto óptico de elevación. No acorta el filtrum, pero puede funcionar en determinados casos.

Ventajas:

Procedimiento no invasivo , reversible y de rápida recuperación.

, reversible y de rápida recuperación. Útil para probar resultados antes de plantearse una cirugía.

Limitaciones:

El efecto es temporal .

. No modifica la estructura facial .

. En filtrums realmente largos, no suele ser suficiente y puede terminar generando un efecto artificial.

Rostro de mujer con la piel clara y rostro de mujer con la piel oscura | Pexels

Cómo saber si retocar el filtrum va a mejorar tu aspecto

Depende de la anatomía, la edad y las expectativas del paciente.

En personas jóvenes con buena proporción, el relleno puede ser más adecuado. En cambio, si hay un filtrum visiblemente largo (ya sea por genética o envejecimiento) la cirugía ofrece un resultado más natural y duradero.

En pacientes de edad más avanzada, además, la cicatriz quirúrgica suele integrarse mejor, especialmente si se combina con otras técnicas como el lifting facial.

El Lip Lift es más que una tendencia. Es una técnica versátil que puede mejorar la armonía del rostro o devolverle juventud a la expresión. Pero como todo en medicina estética, no hay una fórmula universal.

No se trata solo de elegir entre aguja o bisturí, sino de entender qué necesita tu rostro en este momento, qué cambios realmente aportan equilibrio y cuáles podrían restar naturalidad. Porque al final, no se trata de hacer más, sino de hacer lo justo. Y eso solo se logra con diagnóstico, criterio… y una mirada personalizada.