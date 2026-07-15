¿Existe realmente el efecto rebote en el skincare o es un mito? Expertas resuelven la duda

El llamado efecto rebote en skincare es uno de esos temas que circulan entre rutinas, vídeos de redes sociales y conversaciones de belleza. ¿La piel realmente se vuelve dependiente de las cremas? ¿Se estropea cuando dejamos de usar un sérum? La respuesta, según las expertas, es mucho más sencilla y menos dramática de lo que parece.

La idea de que la piel se acostumbra a los cosméticos es uno de los mitos más extendidos; sin embargo, la realidad es que la piel no desarrolla dependencia. "No es que el cosmético cree una adicción, sino que cubre necesidades que, al quitarlo, vuelven a hacerse visibles", explica Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode.

Neceser con cosméticos | Magnific

¿Qué cambios provoca dejar un cosmético?

Pensar que la piel empeora por culpa del producto que se dejó de usar es uno de los errores más comunes. Cuando ya no lo utilizamos, no ocurre un cambio brusco ni inmediato: "No te levantas un día con otra piel", advierte Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD. Al contrario, "los cambios son progresivos", afirma.

Es un proceso lento y refleja, simplemente, la ausencia de activos que antes estaban funcionando. ¿En qué se traduce esto? La experta señala que puedes notar "menos luminosidad, algo más de tirantez o textura menos uniforme".

En esto coincide Irene Serrano, directora dermocosmética de Dermalogica, y añade que otro efecto puede ser una piel "más deshidratada con el tiempo". Por eso, detalla que ingredientes como antioxidantes, retinoides o activos hidratantes ayudan a mantener la piel equilibrada, pero sus efectos no son permanentes si se abandonan.

Cuando parar una rutina mejora la piel

También existe el caso contrario, en el cual hay pieles que mejoran al reducir productos y producen menos granitos, menos rojeces o menos sensibilidad.

Si eso pasa, "no significa que la piel rechace la cosmética, sino que esa rutina concreta no era adecuada", señala Yvette Martín, farmacéutica colaboradora de Perricone MD. A veces, el problema está en el exceso de activos o en combinaciones demasiado agresivas.

Mujer con un cosmético en la mano frente a un espejo | Pexels

La piel también depende de lo que no vemos

El estado de la piel no depende solo de lo que aplicamos sobre ella. Estrés, descanso, alimentación o estilo de vida influyen directamente en su aspecto y, al retirar ciertos apoyos nutricionales o de cuidado, también lo acaba notando con el tiempo. "La piel es un órgano y necesita recursos para mantener su función barrera", recuerda Marta Agustí, directora nutricional de Advanced Nutrition Programme.

Entonces, ¿existe el efecto rebote?

"Si entendemos el efecto rebote como un castigo por usar cosmética, es un mito", resume Raquel González. La piel no se vuelve dependiente ni empeora por haber sido cuidada. Ahora bien, si interpretamos el término como la pérdida gradual de beneficios al abandonar una rutina eficaz, entonces sí existe un cambio perceptible.

Más que rebote, las expertas prefieren hablar de algo mucho más simple: dejar de tratar la piel.