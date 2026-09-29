Ana Milán desfila en París junto a Kendall Jenner y Eva Longoria

Como ya va siendo tradición, L'Oréal Paris ha celebrado su gran desfile de estrellas dentro de la Semana de la Moda de la ciudad.

Con la emblemática Torre Eiffel de fondo, famosas como Kendall Jenner, Eva Longoria, Cara Delevingne, Jane Fonda... han desfilado sobre la pasarela con L'Oréal Paris convertidas ya en caras icónicas de la firma de belleza: "Es una celebración de la belleza, la diversidad y el empoderamiento femenino", afirma la compañía.

Kendall Jenner, sobre la pasarela | Gtres

Y entre tanta famosa, una española. Si el año pasado fue Lola Lolita quien se subió al escenario y desfiló al lado de mujeres tan reconocidas a nivel mundial, este año ha sido el turno de Ana Milán.

Ana Milán desfilando en París | Gtres

La actriz y presentadora ha desfilado junto a este gran número de mujeres y ha pisado la pasarela con firmeza demostrando que es una mujer fuerte y con carácter.

Para tal ocasión, Ana Milán ha lucido un sencillo pero muy favorecedor vestido negro palabra de honor de la marca Balykina.

Ana Milán desfilando para L'Oréal Paris | Gtres

Un desfile que terminó con una actuación de Céline Dion y bailando todas sobre la pasarela, como te mostramos en el vídeo de arriba.