¿Te quedaría bien el pelo corto? Puedes saberlo con solo un lápiz

¿Alguna vez has pensado en cortarte el pelo por encima de los hombros? Si no te atreves a dar el tijerazo porque no estás segura de si te quedará bien pero te empieza a agobiar tu melena, existe una manera fácil para calcularlo en apenas unos minutos.

Con el buen tiempo vuelven los peinados más primaverales. Por ello, un corte de pelo por encima de los hombros es muy apropiado para esta estación y además es muy importante cuidar y peinar el cabello. Aunque infinidad de celebrities se han atrevido con él y a pesar de que nos gusta mucho cómo les sienta a ellas, es cierto que no todas las personas tienen el mismo tipo de rostro.

Pelo corto "a lo chico" | Pexels

¿Cómo saber si te quedará bien y si has tomado la decisión correcta?

Solamente necesitarás dos elementos que seguro que no pueden faltar en tu casa: un lápiz y una regla. Para ello, lo primero que tienes que hacer es colocar el lápiz de forma horizontal bajo la barbilla y a continuación, coger la regla y situarla debajo de la oreja. Posteriormente, marca el punto donde se cruzan tanto el lápiz como la regla y retira ambos objetos.

Si la medida es inferior a 5 centímetros esto quiere decir que el corte por encima de los hombros te quedará bien y te resultará favorecedor, por lo que pide cita en tu peluquería preferida y córtatelo.

En caso contrario, si la medida está por encima de los 5 centímetros, a tu rostro le quedará mejor tener una melena más larga, por lo que no será necesario arriesgar con un corte tan pronunciado.

Otro de los aspectos que debes tener en cuenta antes de hacer el tijerazo con tu melena es la mandíbula. Se trata de un rasgo que da personalidad al rostro y que debemos saber sacarle partido.