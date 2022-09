Cómo depilarte correctamente con cuchilla para prevenir irritaciones

La depilación láser está por encima de tus posibilidades económicas y de tu paciencia. No soportas el dolor de los tirones de la cera ni los de la máquina, pero te encanta ir bien depilada.

La solución más rápida, fácil y económica es la cuchilla de afeitar. Pero no todo es oro lo que reluce. El efecto rasurado suave y perfecto de la cuchilla tarda apenas dos días en desaparecer y, además, suele producir irritaciones en nuestra piel.

Si aun así la cuchilla sigue siendo la predilección para depilarte las piernas y tu zona íntima, te recomendamos que lo hagas debidamente para cuidar tu dermis y prevenir la irritación y el escozor. ¿Cómo hacerlo? ¡Muy fácil! En este artículo te damos algunos tips para que luzcas una piel radiante después de pasarte la cuchilla.

Sin prisa

Lo primero de todo es no usar la cuchilla deprisa y corriendo. Busca un momento del día en el que estés relajada y que el tiempo no te apriete. Esto es vital para prevenir cortes que, en realidad, te harán perder más tiempo. Especialmente, en el caso de la zona íntima, puesto que la piel es muy sensible.

Primero tijeras

En el caso de que la longitud del vello sea considerable, primero, haz un primer recorte con unas tijeras o maquinilla de afeitar. Asegúrate de tener buena luz.

Jabón específico para la zona íntima

Este paso es especialmente importante cuando nos depilamos la zona íntima. Antes de depilar, utiliza un jabón de higiene íntima para prevenir infecciones. No utilices otro tipo de productos porque podrían irritarte.

Espuma de afeitar o jabón

Es vital que no te depiles nunca con la cuchilla en contacto directo con la piel. Es decir, antes debes aplicar espuma de afeitar o jabón para crear una barrera entre la piel y la cuchilla.

En dirección al vello

La depilación se debe hacer en dirección al crecimiento del vello (igual que con la cera), y no en sentido contrario como solemos hacer. Tranquila que el pelo también sale. Este procedimiento es importante, ya que la dirección de la cuchilla es el motivo principal de las irritaciones.

Lavar la hoja de afeitar

Después de cada pasada lava la cuchilla para que no se queden pelos atascados.

Agua tibia

Después de la depilación, aclara la zona con agua tibia para dilatar los poros.

Crema hidratante

Cuando termines, aplica crema hidratante en la zona afectada para nutrir la piel y dar luminosidad. Para la zona íntima y las axilas existen cremas hidratantes específicas para calmar y prevenir la irritación.

Cuchilla nueva

Las hojas de afeitar no son reutilizables, lo más recomendable es cambiarlas cada vez que te depiles. Y, sobre todo, no compartas hojas de afeitar entre las diferentes zonas del cuerpo. Debes usar una nueva por cada zona que quieras depilarte.

Mito o realidad: depilarte con cuchilla hace que crezca más vello

Los dermatólogos están de acuerdo en que esta afirmación es errónea. La depilación con cuchilla no hace que el vello crezca más abundante, aunque sí que lo hace más rápido porque este no se corta de raíz.

Esta creencia se sustenta en la diferencia que hay entre los otros métodos de depilación y la hoja de afeitar. Con la cera el vello se va debilitando, en cambio, con la cuchilla sigue saliendo la misma cantidad a una velocidad mayor.

