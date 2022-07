Depilación con cristal: el método para evitar la piel de fresa

Cuando llega el verano nos damos cuenta de los muchísimos inconvenientes que tiene la depilación casera con técnicas como la cuchilla, la máquina depiladora o la cera. Al depilarnos más a menudo, nuestra piel se resiente mucho más y sufrimos consecuencias como los pelos enquistados en las ingles o la piel de fresa en las piernas.

La gran solución a todos estos problemas es hacerse la depilación láser, pero no todas estamos dispuestas a pagar el dineral que cuesta un pack con las sesiones suficientes como para acabar con nuestro vello para siempre.

Por eso, en NovaMás hemos creído conveniente explicarte un método de depilación tan antiguo como desconocido: la depilación con cristal.

¿Cómo funciona la depilación con cristal?

Si has ido alguna vez a un mercado medieval habrás visto un tenderete donde venden una "lija mágica" que elimina el vello de cualquier parte del cuerpo simplemente con el roce.

Esta "lija" es realmente una lámina formada con microcristales minerales de silicio que eliminan el vello por fricción. Normalmente, se vende junto a una especie de guante que permite ir cambiado las láminas de microcristales cuando se gastan.

Su uso es muy sencillo, tan solo se tiene que frotar sobre la piel haciendo movimientos circulares y gracias a esta fricción se debilita la raíz del bulbo piloso eliminando el pelo desde la misma raíz.

Además, en cada uso el microcristal de silicio va penetrando en la piel y debilitando la raíz del vello, por lo que, con un uso prolongado, se puede conseguir eliminar el vello de forma permanente (eso sí, dependerá mucho de cada persona el éxito de este método).

Contras

Tras esta explicación, te estarás preguntando por qué no has probado aún este método de depilación y más teniendo en cuenta que no es ninguna técnica nueva, ya que lleva vendiéndose en las ferias medievales y naturistas y en algunos centros de belleza y herbolarios desde hace más de 15 años.

La razón por la que quizás nadie te ha recomendado este "borrador de pelo" son sus contras, que son varios.

El primero y más básico, es que es un método de depilación lento; debes frotar toda la superficie de la piel durante rato para conseguir eliminar todo el vello.

En segundo lugar, hay que recordar que, a pesar de que existen láminas de distintos tamaños y formas, resulta un método bastante incómodo para ingles y axilas, que son, quizás, las zonas en las que más deseamos eliminar el vello de forma permanente.

Y, por último, el más importante: puede producir irritación en la piel. Muchas clientas se han quejado en los puntos de venta online porque se han hecho heridas y han provocado la inflamación de la piel al tener que frotarla tan insistentemente.

Entonces, ¿merece la pena probarlo?

Una vez expuestos sus pros y contras, deberás decidir si te compensa o no probarlo. Cabe destacar que la experiencia de depilación con este método puede ser más o menos grata según el tipo de vello y de piel que tengas.

Si tu vello es fino y tu piel no es reactiva, eres la candidata perfecta para probar este método y, quien sabe, quizás acabes eliminando por completo los pelos de tus piernas antes del próximo verano.

Para facilitarte la faena, aquí te dejamos el link para que los compres en Amazon. Por menos de 20 euros tienes el guante y 5 recambios.

Depilación con cristal | Amazon

