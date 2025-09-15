CUIDA LA SALUD DE TUS UÑAS
¿Cuánto tiempo es seguro llevar la manicura semipermanente? Esto es lo máximo que deberías esperar
Cuando se trata de manicuras, la semipermanente es una de las técnicas más populares, por su durabilidad y acabado impecable. Sin embargo, los especialistas advierten de que mantenerla demasiado tiempo puede suponer un riesgo para la salud de tus uñas.
El esmalte semipermanente está diseñado para adherirse con más fuerza que el convencional, pero esa misma resistencia puede hacer que la salud y el crecimiento de la uña se vean afectados por la presión de la capa y la falta de ventilación. Por eso, es necesario retirarlo correctamente y a su debido momento.
Lo recomendado es no llevarlas más de tres semanas, pues es cuando la capa de esmalte comienza a ahuecarse. Aunque sigan pareciendo firmes y mantengan el buen aspecto, más allá de ese tiempo la estructura de tus uñas naturales podría debilitarse. Así, evitarás problemas como las uñas quebradizas o la aparición de manchas amarillas.
Dicho esto, y aunque parezca muy tentador, no arranques el esmalte por ti misma como si fuera una pegatina. Podrías estar dañando la capa superior de la uña, por eso mejor es acudir a un profesional para su eliminación.
Recuerda que, aunque la manicura semipermanente es una opción ideal para quienes buscan un acabado duradero, es fundamental respetar el límite de las tres semanas para evitar problemas a largo plazo.
