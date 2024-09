Calendarios de Adviento de belleza: ¿por qué se han vuelto tan populares?

Con el fin del verano, muchos ya tienen la vista puesta en la siguiente gran cita del calendario: Navidad. Y, aunque parezca que queda lejos, las redes sociales como Instagram y TikTok están llenas de vídeos que adelantan la llegada de esta época festiva, acompañados del ya clásico All I Want for Christmas Is Youde Mariah Carey.

A esta fiebre digital por la Navidad se suma una tendencia que ha crecido año tras año: los calendarios de Adviento de belleza. Estos calendarios, que sustituyen las tradicionales chocolatinas por productos de maquillaje y cuidado de la piel, han conseguido recuperar la magia de la cuenta atrás navideña entre los adultos. Lo que antes eran pequeños dulces navideños, hoy son minitallas de cosméticos exclusivos.

¿Por qué triunfan tanto los calendarios de Adviento de belleza?

El auge del mundo beauty

Una de las razones principales es el éxito abrumador del mundo beauty en redes sociales. Las rutinas de skincare y maquillaje han inundado plataformas como TikTok e Instagram, y no es raro ver a influencers desvelando los productos que vienen en los calendarios de Adviento de marcas como Charlotte Tilbury, Benefit o Sephora. Esta estrategia de marketing, basada en enviárselos a creadores de contenido, no solo genera expectación, sino que despierta el deseo de probar todas esas novedades que llegan en formato sorpresa.

Es el regalo ideal para quienes buscan descubrir productos nuevos a diario durante diciembre, y las marcas han sabido cómo convertirlo en un fenómeno imparable.

Nostalgia y emoción navideña

Además del boom del mundo de la belleza, la nostalgia es otro factor que impulsa esta tendencia. La Navidad es una época de ilusión y emoción, especialmente para los niños, pero los adultos también buscan revivir esos sentimientos. Los calendarios de Adviento ofrecen esa pequeña dosis de sorpresa y alegría diaria, permitiéndonos disfrutar de la cuenta atrás hasta el 25 de diciembre con una mezcla de emoción y placer.

Abrir una ventanita cada día y descubrir un nuevo producto de belleza es una forma de recuperar la magia de la infancia, pero con un toque de sofisticación.

El impulso del consumismo

No podemos ignorar el factor consumismo en este fenómeno. Los calendarios de Adviento de belleza son un producto claramente dirigido a una sociedad cada vez más consumista, que ve en ellos la oportunidad de acceder a una gran cantidad de productos de alta gama por un precio más accesible que si los compráramos individualmente.

La compra de estos calendarios se ha convertido en una especie de ritual anual para los amantes del autocuidado.

Críticas a la fiebre de los calendarios de Adviento

A pesar de su popularidad, los calendarios de Adviento de belleza no están exentos de críticas. La creadora de contenido Bonbonreich es una de las voces que, aunque disfruta de esta tradición, no duda en señalar sus puntos negativos. Una de sus principales quejas es la tendencia de desvelar el contenido de los calendarios semanas antes de diciembre. Esto, dice, le resta emoción a la sorpresa diaria, uno de los principales encantos de esta forma de contar los días hasta Navidad.

Además, hay quienes critican el impacto ambiental de tantos productos empaquetados individualmente y la presión consumista que generan. Aunque son una opción divertida para celebrar la Navidad, no todos están de acuerdo con el modelo de consumo que promueven.