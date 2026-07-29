Brumas corporales, la tendencia del verano: qué son, dónde conseguirlas y cuál es la diferencia con un perfume

Cuando hablamos de fragancias, lo primero que nos suele venir a la cabeza son colonias y perfumes. Sin embargo, el universo de la perfumería ha cambiado con el paso de los años y a día de hoy existen otros productos que se adaptan a las nuevas formas de entender el cuidado personal. Algunos llegan a las tiendas pasando desapercibidos y, de repente, hacen el boom y se convierten en tendencia gracias a las redes sociales.

Dentro de este caso, podríamos incluir las brumas corporales. No son una novedad, hace ya tiempo que están en las estanterías de las perfumerías, pero ahora han ganado protagonismo por ser un producto versátil y refrescante, ideal para la época de verano.

Mujer echándose bruma corporal | Magnific

¿Qué son las brumas corporales?

Se las conoce también como body mists y su fórmula está compuesta por agua y una menor concentración de aceites aromáticos si las comparamos con los perfumes. Algunas incluyen ingredientes como aloe vera, glicerina, ácido hialurónico o extractos vegetales, que ayudan a aumentar la sensación de hidratación y confort a la piel. Muchas personas se rocían los brazos, las piernas, el cuello, el escote o, incluso, la ropa.

Su aroma es más fresco, menos intenso, aunque no es tan durador; por eso, no resultan tan pesadas y son perfectas para reaplicar durante el día (después de la ducha, antes de salir de casa o tras hacer ejercicio). De hecho, habitualmente las podrás encontrar en las tiendas en botes de entre 100 y 250 mililitros con pulverizador, un formato que permite llevarlo cómodamente en el bolso, la mochila o la bolsa de playa.

Además de las corporales, hay las brumas aptas para el cabello, que permiten perfumarlo sin resecar la fibra capilar.

Las hay de aromas muy variados como, por ejemplo, vainilla, caramelo, pistacho, coco o frutas tropicales.

¿Por qué están tan de moda las brumas corporales?

Que el precio sea generalmente más barato que los perfumes de alta concentración es una buena razón por la que la gente haya optado por las brumas para según qué ocasiones. Pero, sin duda, el principal motivo de su auge son las redes sociales, donde instagramers y tiktokers recomiendan y prueban estos productos que después se vuelven tan virales, especialmente entre la generación Z y los millennials.

En esta sección podríamos incluir también una tendencia llamada fragrance layering, que consiste en combinar distintos productos perfumados (gel, crema corporal, body mist y perfume) con el objetivo de crear un aroma propio y más personalizado.

¿Dónde se pueden encontrar las brumas corporales?

Aprovechando el éxito que están teniendo las brumas corporales, ya son muchas las marcas de productos de belleza que se han sumado a esta tendencia, incluyendo este producto en su catálogo estival.

La marca que quizá es más conocida y, para algunos, la responsable del auge de las body mists, es Sol de Janeiro. No obstante, hay otras marcas como Victoria’s Secret, Biotherm, Rituals, DKNY, Calvin Klein e, incluso, Mercadona, que ha hecho su versión de las brumas con varios aromas.