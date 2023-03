Así puedes evitar que tus productos de aseo y maquillaje se desparramen cuando vas de viaje

A todos nos gusta viajar a nuevas ciudades y de hecho suele ser una necesidad constante. Hacer la maleta con la ropa, zapatos e incluso el maquillaje es satisfactorio, pero a la vez estresante. Seguro que alguna vez tu maquillaje ha quedado desparramado por la maleta y el motivo principal es que no has colocado el maquillaje correctamente. Por esta razón, a continuación, te ofrecemos los mejores consejos para que viajar no cause ningún percance con tu maquillaje.

Cómo guardar correctamente el maquillaje

Para evitar que se desordene el maquillaje solo necesitarás dos elementos que seguro que tienes en casa: film transparente y una toalla pequeña que sea del tamaño similar al neceser. Lo primero que debes hacer es colocar la toalla de tal manera que cubra el interior del estuche. De esta forma, conseguirás que los productos apenas tengan espacio para moverse, por lo que no se abrirán en ningún momento.

Maquillaje | Pexel

Una vez que la toalla se encuentre colocada en el interior del estuche tendrás que coger el film transparente y envolver los productos de la siguiente manera. En caso de que se trate de botes grandes, ya sean champús o acondicionadores, tendrás que destapar estos productos y apretar para que el aire restante que se encuentra en el interior del producto salga hacia fuera. A continuación, cubre con film transparente la boca del producto y finalmente, volver a poner la tapa del bote para que no haya ninguna incidencia.

De esta forma, evitarás que el producto se desparrame y que tanto la maleta como tu ropa quede sucia. En caso de que se trate de sprays de maquillaje o pintauñas no hay tanta complejidad como con los champús. Solamente tendrás que envolver estos botes pequeños con film transparente por completo para evitar que se rompan.

Además, en el caso de las paletas de maquillaje tendrás que cubrir únicamente la parte de la pintura para evitar que se rompa. Una vez que tengas todo envuelto con film transparente, tendrás que introducirlo en el neceser. No olvides que estos productos deben quedar en el interior de la toalla para que no se desparramen. Cuando realices todos estos pasos correctamente verás que nunca más se ensuciará tu maleta ni mucho menos el maquillaje se romperá.