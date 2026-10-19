Daniella, hija de Paula Echevarría y David Bustamante, se sincera: revela si tiene novio y cuál es su sueño en un futuro

Daniella Bustamante se ha convertido, desde que cumplió la mayoría de edad el pasado 17 de agosto, en uno de los personajes más buscados del momento. Y a pesar de la discreción que ha mostrado hasta ahora en sus apariciones públicas en solitario o junto a su madre, Paula Echevarría, la joven (que acaba de empezar sus estudios universitarios de Marketing) no ha dudado en sincerarse con sus seguidores este fin de semana mientras se maquillaba en un vídeo de TikTok, revelando si tiene novio y cuáles son sus planes de futuro.

Daniella Bustamante posando para la prensa | Gtres

"Mi sueño es poder mudarme en algún momento a Londres. No te digo para siempre, no sé cuánto. Pero me gustaría vivir en algún momento de mi vida en Londres, ya que mi madre vivió allí un año, antes de tenerme y todo. Mi madre siempre me cuenta historias y la verdad es que me da mucha curiosidad y me gustaría poder seguir sus pasos algún día", ha confesado con naturalidad sin ocultar el orgullo que siente por la protagonista de A la deriva.

Paula Echevarría junto a su hija Daniella Bustamante | Gtres

También ha reconocido que le encanta estar con sus amigos y "salir de fiesta, no os voy a mentir", aunque también disfruta con alternativas de ocio más tranquilas como "los tardeos" o ir al cine, y que otro de sus viajes pendientes desde pequeña es "conocer Laponia", además de "Bora e Italia".

Y además de reconocer que es fan de Harry Potter o de S

trager Things, y que "soy una persona muy de mis pueblos y tengo la suerte de tener dos" -Candás, en Asturias, donde nació su madre; y San Vicente de la Barquera, en Cantabria, tierra natal de su padre David Bustamante-, ha revelado que aunque finalmente se ha decantado por estudiar Marketing, que "concuerda muchísimo más con la persona que soy ahora y lo que quiero hacer con mi vida", en su infancia y adolescencia "quise ser fotógrafa, psicóloga y hubo una época que me dio por azafata".

Muy espontánea, y sin imaginar que sus palabras iban a crear tal expectación, Daniella también ha confesado que a sus 18 años "no tengo novio ni estoy cerca de tenerlo. Ya tuve uno y no me sirvió de mucho". "No me apetece tener novio ahora, estoy muy bien", ha asegurado con una sonrisa sin dar más detalles.