Eugenia Martínez de Irujo, el gran apoyo de su hija, Tana Rivera, tras su ruptura con Roca Rey

El viernes pasado, día 16 de octubre, fue el cumpleaños de Cayetana Rivera y Martínez de Irujo, conocida popularmente como Tana. La hija de Eugenia Martínez de Irujo cumplió 27 años atravesando un momento personal complicado y sensible: en plena crisis sentimental con el torero Andrés Roca Rey.

Aunque madre e hija siempre han tenido una relación maravillosa, ahora más que nunca Tana Rivera busca el apoyo de su madre para lograr seguir adelante ante este momento difícil.

Vemos el apoyo incondicional que Eugenia es para su hija a través de las publicaciones de Instagram que la hija de Cayetana de Alba comparte con su comunidad. La más comentada, la que compartió para su cumpleaños, a pesar de que de tanto en tanto comparte planes y recuerdos conjuntos.

La felicitación de cumpleaños

Con una galería de 12 fotos, la aristócrata felicitó el cumpleaños de su única hija, fruto de su relación con el torero Francisco Rivera Ordóñez. Entre las imágenes, predominan las actuales, con mucha complicidad entre ellas, normalmente abrazadas y siempre con una gran sonrisa dibujada en el rostro.

Además, Eugenia añadió tres fotografías de Tana de pequeña, unos recuerdos muy nostálgicos que seguro les llenaron los ojos de lágrimas al verlas. Entre ellas, destacan una instantánea en que la nieta de la Duquesa de Alba aparece besando un caballo y otra en la que está en la cama arropada junto a un perro. Estas dos imágenes reflejan cómo Eugenia ha querido transmitir su gran pasión por los animales a su hija.

En el pie de foto, la socialité le dedica unas breves pero intensas y sentidas palabras. "Te quiero más que a mi vida", arranca el mensaje. "Contigo son todo alegrías", añade. "Que orgullosas estarían tus abuelas" comenta con emoción. "Mi ratón, siempre juntas, felicidades", concluye el mensaje.

A ello, Tana Rivera contesta públicamente en la publicación: "Te quiero mamá, eres lo mejor que tengo!". Y es que Eugenia se ha convertido en el lugar seguro y el apoyo incondicional de su hija, quien está atravesando una crisis de pareja muy fuerte, de la cual se habla de ruptura.

Tras pasar de los rumores de boda a los rumores de ruptura, la celebración del cumpleaños de Tana dio un giro inesperado. De una fiesta temática de los Sanfermines en la finca de Sevilla Roca Rey, a un encuentro aún más íntimo con amigos y familiares.

Todos los detalles

La relación entre Tana Rivera y Andrés Roca Rey parece que ha llegado a su fin después de varios meses juntos. La noticia, que ha sorprendido por lo inesperada que ha sido, llega poco después de que la pareja protagonizara numerosos rumores de boda.

Su historia de amor salió a la luz en abril de 2026 y, desde entonces, ambos se convirtieron en protagonistas habituales de la crónica social. Según ha trascendido, la presión mediática habría sido uno de los motivos detrás de la posible ruptura.

Cayetana Rivera | Gtres

Al parecer, la exposición pública de la relación habría generado tensiones entre ambos, especialmente porque el torero peruano preferiría mantener su vida privada alejada de los focos. Por el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente para confirmar los detalles de su separación.