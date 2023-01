Los destructivos mensajes que Anabel Pantoja ha recibido por su cuerpo tras publicar varias fotos en bikini

Su físico se ha convertido en numerosas ocasiones en objeto de debate de muchos que se han creído con la potestad y libertad de opinar sobre un cuerpo ajeno. Sin embargo, Anabel Pantoja también ha demostrado en todas esas veces que ni las críticas ni los comentarios dañinos le van a privar de compartir los posados de los que tan orgullosa se muestra.

Así, enfundada una vez más en un original bikini negro puesto que, tal y como ella misma aseguró recientemente, "no me avergüenzo de tener pellejos, michelines o piel de naranja", la televisiva ha compartido un carrusel de imágenes tomadas en una villa de su tan querida Canarias: "Tenerife, yo no te busqué, chocamos en el trayecto...", ha escrito como pie de foto.

Una publicación que, nuevamente, se ha visto ensombrecida por los mensajes relacionados con su cuerpo que ha recibido en su tablón: "Ya no tienes nada más que enseñar hija pon fotos más tapadita", "Qué obsesión!!! Tiene un gran complejo de inferioridad, aunque quiera demostrar lo contrario" o "Madre mía, cómo se puede enseñar ese cuerpo".

Anabel Pantoja recibe duras críticas al posar en bikini | Instagram (anabelpantoja00)

Destructivos comentarios sobre los que la colaboradora no se ha pronunciado, al contrario que muchos de sus seguidores que sí han querido alzar su voz y salir en su defensa.

"Que vidas más aburridas tenéis para poner según qué tipos de comentarios hirientes que pueden hacer mucho daño a las personas" o "Asco de comentarios que vienen de otras mujeres!!!!! Dejemos ya de juzgar los cuerpos de las demás... luego pedimos tener bien la salud mental, y estos comentarios no ayudan. Por favor que ya está bien!!!!!! Que somos más que cuerpos!!!!!! Dejemos vivir y que la gente sea feliz!!!!!!!", pueden leerse entre muchos otros más.