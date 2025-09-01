Juan Urquijo, igual de discreto que siempre tras confirmarse su ruptura con Irene Urdangarin

La ruptura de Irene Urdangarin y Juan Urquijo era un secreto a voces hace ya unos meses pues a la pareja, ya expareja, no se la veía junta desde el pasado 10 de julio cuando acudieron juntos al cumpleaños de Piru Urquijo, la abuela de él.

Irene Urdangarin | Gtres

Además, ambos pasaron el resto del verano por separado: ella disfrutando de un viaje de amigas y luego, con su madre y hermanos en Grecia y el País Vasco francés y él, por su parte, pasaba unos días por el sur de España con su familia.

La infanta Cristina e Irene Urdangarin, en Madrid | Gtres

Desde entonces, todo han sido rumores hasta que la revista ¡Hola! confirmaba en exclusiva que los caminos de Irene y Juan se habían separado definitivamente.

A pesar de que ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto de esta ruptura, las cámaras de Europa Press pillaban a Juan por la calle que reaccionaba por primera vez cuando le preguntaban por su estado sentimental.

El hermano de Teresa Urquijo respondía sonriente sin confirmar ni desmentir cómo está su relación a día de hoy con Irene limitándose únicamente a decir un "gracias" e irse.

Juan Urquijo grabado por la prensa | Europa Press

Todo apunta que la pareja empezará el nuevo curso por separado: ella volviendo a Oxford a cursar el segundo año de sus estudios universitarios y él continuando con su trabajo con ingeniero agrónomo en Madrid.