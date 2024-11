Los 5 mejores tratamientos de belleza para regalar esta Navidad

Se acercan la Navidad y con ella, la temporada de pensar regalos para nuestros seres queridos. Regalar tratamientos de belleza es siempre un acierto para aquellas personas que nunca quieren nada y tienen de todo; un ratito de cuidado para la piel nunca le viene mal a nadie.

Por eso, el equipo de Pure Skincare Cosmecéutica ha seleccionado 5 tratamientos de belleza que son ideales para obsequiar a esos familiares o amigos que tanto se merecen un momento especial para ellos, después de un año más cuidando de los demás. También son perfectos para autorregalar y cerrar el 2024 con una piel renovada.

Para una piel sana y jugosa

The Secret Lab tiene el tratamiento ideal en su centro de la calle Zurbano de Madrid. Marta Barrero y Elena Ramos, sus propietarias, han dado con una combinación ideal para hidratar la piel a fondo. Combinan los cosméticos de la firma viral Byoode, centrada en superalimentar la piel con ingredientes revolucionarios, con técnicas de masaje enfocadas a equilibrar la piel, activarla y conseguir un rostro fresco y lleno de vitalidad.

"Aportamos a la piel espirulina, remolacha, habas adzuki, brócoli, bambú, granada, sésamo, nopal... Ingredientes con propiedades y beneficios demostrados, nos ayudan a conseguir una piel sana, jugosa, llena de vitalidad y protegida", explica Elena.

Su precio es de 80 euros.

The Secret Lab | Pure Skincare Cosmecéutica

Efecto flash con acabado glow

Si lo que estás buscando es un tratamiento para devolver la vitalidad al rostro, deberás ir a Beldon Beauty, en la calle Lagasca número 9 de Madrid. Allí encontrarás el "Rolls Royce de los faciales", el Facial Platinum de Medik8 cuyo elemento estrella es una mascarilla a base de platino y carbón de tipo peel-off que reafirma, eleva y rejuvenece el rostro. Además de aportar un efecto glow al instante, estimula la producción de colágeno y previene de la rotura de la piel.

Regálalo a partir de 150 euros.

Beldon Beauty | Pure Skincare Cosmecéutica

Adiós a las arrugas y piel apagada

Si lo que necesitas es recuperar la piel después de haberla descuidado durante una larga temporada, en el Centro Médico Estético Maestro Martínez Quindós, ubicado en la calle Juan Lorenzo Segura, número 8, León, ofrecen un tratamiento combinando la radiofrecuencia INDIBA y los principios activos de la marca Perricone MD. Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perrione MD, asegura que 2 en 1 es "perfecto para las pieles sensibles que quieren tratar los signos de la edad".

Está específicamente creado para mejorar el aspecto de las pieles envejecidas, reduciendo visiblemente las arrugas y finas líneas, mejorando la luminosidad, unificando el tono de la piel y ayudando a recuperar la firmeza.

Descubre más aquí.

Centro Médico Estético Maestro Martínez Quindós | Pure Skincare Cosmecéutica

Un tratamiento total body con oro

Si estás en Madrid, una de las mejores opciones es confiar en Natalia de la Vega, alma de Tacha. Su masaje corporal de la firma Omorovicza incluye en sus ingredientes oro coloidal de 24 quilates biodisponible. "Se trata de un mineral con propiedades antiinflamatorias demostradas, ayuda a cicatrizar los microdaños infligidos a diario y a revitalizar la piel", asegura la marca. Con este tratamiento conseguirás exfoliación e hidratación facial y corporal, "dejando una piel increíblemente tersa y suave con un efecto glow dorado".

Su precio es de 340 euros.

Tacha | Pure Skincare Cosmecéutica

Aliviar tensiones con aromaterapia

También en Madrid, puedes regalarte The Ultimate Experience By Aromatherapy Associates. Se trata de un masaje que ofrece Six Harmonies, en la Puerta de Alcalá, que incluye aromaterapia con técnicas suecas y neuromusculares que sirven para "aliviar las tensiones y restablecer el equilibrio entre cuerpo y mente".

Su precio es de 150 euros.