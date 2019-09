¿Se te han acumulado una serie de manchas en la 'vitro' y no sabes cómo quitarlas? No te preocupes, en este tutorial en vídeo de Nova Life te enseñamos varios trucos para que esta tarea sea coser y cantar.

Si hay un elemento de la cocina que se ensucia con gran facilidad esa es la vitrocerámica. Al usarlo para cocinar nuestra comida resulta muy difícil que no se manche con cualquier tipo de resto, como pueden ser las manchas de aceite al realizar fritos o manchas de salsa que saltan al hervir.

No obstante, para que funcione en todo su esplendor y que no se estropee es importante realizar una limpieza a la vitrocerámica con bastante frecuencia, sobre todo a la parte de los fogones que siempre sufre más. Sin embargo, limpiarlo con el producto inadecuado, incluso aunque nos de un buen resultado, a la larga puede resultar más perjudicial que el no limpiarlo. En este tutorial en vídeo te explicamos una serie de sencillos trucos que cuidarán y dejarán impoluta tu vitrocerámica.

Además, gracias a su superficie lisa se limpia más rápidamente que las clásicas cocinas de gas, donde había que levantar la estructura de hierro que sujetaba las sartenes y ollas sobre el fuego. También, para realizar una adecuada limpieza, incluso en los sitios más difíciles de llegar, había que levantar los propios fogones para poder eliminar la suciedad de toda la placa. Claro que había quienes usaban el truco del papel albal, este consistía en hacer un pequeño agujero para cada fuego y poner encima todo lo demás. De esta manera, sólo había que cambiar el papel de plata evitando así tener que fregar. Pero todo eso ha quedado atrás con la vitrocerámica que con el tiempo ha invadido la mayoría de nuestros hogares.

Pero hasta que no inventen una revolucionaria placa de inducción que se limpie ella sola, habrá que seguir realizando esta tarea con nuestras propias manos, pero no te preocupes porque con los sencillos trucos que te damos en este vídeo para eliminar incluso las manchas más difíciles te será mucho más fácil.

