Remedios caseros para eliminar la cal de los grifos

Es una realidad, por mucho que nos esforcemos en remediarlo nuestros grifos se llenan de cal. Aunque dependiendo de la dureza del agua donde vivamos, la cal estará más o menos presente. Podemos volvernos locos y utilizar mil detergentes diferentes para que vuelvan a recobrar el brillo, pero no nos compliquemos: no hay método más efectivo que los remedios caseros que se han usado siempre.

Puede que tu abuela te adelantara alguno, por si acaso, en este vídeo te desvelamos todos los remedios caseros que devolverán a tu grifo su brillo original. Como se muestra en el tutorial, son las sustancias más simples las que, sorprendentemente, mejor actúan contra la cal de la grifería de la cocina y el baño.

Además, no solo se consiguen mejores resultados utilizando los trucos “de toda la vida”, también se ahorra dinero y se evita estar en contacto con otras sustancias químicas. Ya no tienes excusa, pues el procedimiento es muy simple y no suele costar más de un par de minutos.

Lamentablemente, recordamos que las manchas de cal se producen cuando el grifo está en contacto con el agua corriente y, aunque empleemos el mejor remedio posible, dichas manchas volverán a aparecer. Asimismo, además de ser un problema de estética y limpieza, la cal puede formar pequeñas piedras que se incrustan en los filtros, lo que obstruye la salida del agua y disminuye su presión. Por esta razón, lo más recomendable es limpiar la superficie de los grifos con una prioridad máxima de quince días, así evitaremos que nuestro baño o cocina luzca sucio y que el problema tenga que ser resuelto por un fontanero.

