Trucos de limpieza que en realidad no funcionan

Hoy en día tenemos acceso a tanta información y tantas plataformas que muchas veces nos cuelan mitos y trucos que verdaderamente son inútiles, sobre todo a la hora de limpiar. En el vídeo te contamos cuáles son los mitos más comunes que nos aseguraron funcionaban, y en realidad no son ciertos.

Pero existen muchos más:

La lejía:

Hay varios mitos que tienen que ver con la lejía, el más común es la creencia de que este producto limpia. Aunque suena raro, ya que es un producto que está incluido en la sección de limpieza, la lejía sólo consigue desinfectar, no limpiar las superficies. Por esa razón, nunca debe usarse simplemente para limpiar.

La lavadora y el lavavajillas:

Otro de los grandes mitos que se suelen escuchar es el de que no es necesario lavar los electrodomésticos como el lavavajillas y la lavadora. Es verdad que su función es lavar, sin embargo, aunque laven la ropa y la vajilla, no están diseñados para lavarse a sí mismos. Es necesario limpiarlos y desinfectarlos manualmente de vez en cuando para que no haya una acumulación de bacterias y no se formen hongos, para que de este modo sigan funcionando bien y cumpliendo su función.

Limpiar una vez a la semana:

Aunque la mayoría de nosotros somos muy culpables de creernos este mito, tampoco es del todo incierto. Estar una semana entera sin limpiar la casa puede crear una gran acumulación de gérmenes y bacterias. También hay muchos factores que tomar en cuenta, como la cantidad de tiempo que pasamos en casa, el número de personas que conviven, y la cantidad de suciedad que se crea. Sin embargo, lo más recomendado es limpiar cada vez que se ensucia algo, e intentar que el hogar nunca se convierta en un completo desastre.

Así que la próxima vez que intenten colarte algún mito o truco de limpieza, lo mejor será que compruebes su certeza, y con los que te contamos y hemos desmentido en el vídeo, estarás más atento a los que verdaderamente funcionan y los que no.

