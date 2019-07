Al llegar el verano y las altas temperaturas, desterramos nuestra ropa de invierno al fondo del armario y la cambiamos por las faldas, los vestidos y los pantalones cortos. No obstante, si paseamos por la calle, debido al calor podemos ponernos a sudar. Si tus muslos rozan al andar, es normal que termine formándose una rozadura que puede resultarte molesta. Para evitártelo te damos una serie de consejos en el tutorial en vídeo.

Es en esta época del año, cuando la piel necesita una protección e hidratación extra para luchar contra todos los agentes externos como el sol o la temperatura. Puedes apostar, si quieres, por hacerte tus propias cremas para nutrir la piel de tu cuerpo. Las rosas, el aguacate y el aceite de coco son especialmente utilizados en estas cremas naturales.

A todos nos gusta tener la piel bonita, luminosa y sana. Conseguirlo es muy sencillo, basta con comer bien, hidratarse adecuadamente, hacer deporte y descansar en condiciones, por suerte son objetivos que están al alcance de todos. De entre todas ellas, la alimentación es un factor clave ya que la piel es un reflejo de nuestros hábitos alimenticios. Por eso debes tener una dieta equilibrada para tener una piel bonita.

No obstante, ahora que llegan las largas jornadas en la playa, tostando nuestros cuerpos a la luz del sol veraniego, también es importante echarnos protector solar por toda la piel, no sólo para no quemarnos sino también, para cuidarla. ¿Sabías que utilizando protección solar prevenimos el envejecimiento prematuro de la piel y prevenimos enfermedades asociadas a la larga exposición solar? Sin embargo, cada piel necesita un tipo de protector en específico y por eso es fundamental informarse.

