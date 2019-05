Remedios caseros eficaces para eliminar las manchas de la piel

Se acerca el verano, lo que significa el comienzo de la temporada de playa y piscina. Exponerse al sol durante horas, puede provocar la aparición de antiestéticas manchas en la piel, que además suelen ser muy difíciles de eliminar. Si buscas una opción más económica a las cremas prueba estos remedios caseros efectivos que te recomendamos.

En este tutorial en vídeo de Nova Life te proponemos dos trucos caseros con los que conseguirás, de una vez por todas, eliminar las manchas de la piel. Son simples, económicos y no precisan de compuestos químicos: no hay razón para no ponerlos en práctica.

Como sabiamente se comenta, más vale prevenir que curar y, por esta razón, hay muchos consejos que puedes seguir para evitar que este tipo de manchas aparezcan tu rostro. La primera es usar una protección solar adecuada, incluso si somos de los que preferimos descansar a la sombra. Asimismo es importante que no esperes a estar expuesto al sol para aplícate la protección, ya que tarda un tiempo en hacer efecto. Y, si vas a realizar deporte, utiliza protección que sean resistentes al agua, para evitar que el sudor deje tu piel indefensa ante los rayos. De la misma manera, es importante que bebas mucha agua; la piel es uno de los órganos que más sufre a causa de la deshidratación, por lo que una piel seca es más propicia a la aparición de manchas.

Por último, es importante recordar que la alimentación también ejerce una gran influencia. Una dieta rica en frutas, verduras y hortalizas ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel y la aparición de este tipo de manchas.

