Aunque la lavadora hace maravillas, no siempre consigue eliminar todas las manchas y los malos olores de la ropa. Esto se debe a que el detergente no siempre está a la altura de las distintas prendas y, en ocasiones, no actúa como debería. Si la ropa no sale como nueva después de programar un largo lavado, te contamos cómo puedes solucionarlo añadiendo algunos ingredientes al electrodoméstico.

En muchas ocasiones, y por diversos motivos, la ropa no termina de limpiarse correctamente. Dependiendo del tipo de mancha y de lo complicada que sea, es posible que se necesite una ayuda extra para poderla eliminar. Por ello, dependiendo de lo sucia que esté una prenda o lo difícil que te resulte acabar con su mal olor, te recomendamos ver el vídeo y conocer qué producto has de utilizar en cada caso.

Seguramente alguna vez hayas tenido que tirar una camiseta porque no has conseguido quitar una mancha de aceite, de tomate, o de grasa. Del mismo modo, a veces resulta imposible eliminar cierto olor de las prendas a la primera. Si ya has revisado y limpiado la lavadora, has cambiado varias veces de detergente, y conoces los errores más habituales al poner la colada pero tu ropa sigue saliendo mal, te damos otra posible solución.

Utilizar químicos para limpiar las prendas no siempre es la opción más acertada. No solo pueden llegar a estropear la ropa sino que, además, contaminan un montón. Por ello, en el vídeo te mostramos unas alternativas naturales y de lo más eficaces a este producto de limpieza que, además, dejará tu ropa como nueva. Además, estos ingredientes son fáciles de encontrar, por lo que probablemente ya los tengas en casa y mejorarán considerablemente la eficacia de cada lavado.

