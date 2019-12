¿Tienes una alfombra de pelo, o un sofá de tela delicada? Entonces debes tener en cuenta ciertas cosas si quieres tener una mascota y a la vez mantener los muebles y el hogar impecable. Por ello este vídeo es para ti, pues te mostramos unos trucos prácticos que pueden servirte de ayuda para compaginar la compañía animal con el orden en casa.

Si quieres una mascota, debes saber que no podrás elegir ciertos muebles y elementos decorativos para el hogar. Además, existen determinados materiales que son más prácticos para una casa con animales. No es posible tener todo, pues ciertos muebles no encajan con tener mascota, ya que requieren cuidados más delicados, pueden ser mordidos, arañados y acumular suciedad con más facilidad, etc. Si quieres un sofá de cuero para tu salón, olvídate de tener gato. Pero un animal en casa no necesariamente implica que tus muebles se estropeen, ya que todo depende de las decisiones que tomes y lo que elijas. En este vídeo te lo demostramos.

Poder disfrutar de tener un perro o un gato que te espera con amor cada vez que entras por la puerta de casa es más especial que el mueble más bonito de mundo. Y todo tiene solución: ya sabes cómo conseguir que tu mascota no llene de pelos la casa o cómo eliminar los malos olores que pueda desprender. Pero es que además te mostramos ahora cómo puedes conseguir un equilibrio entre el buen estado de tus muebles y tu mascota, con unos sencillos consejos.

