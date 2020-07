Consejos para dormir mejor en las noches calurosas y tropicales

El verano es una estación amada por unos y odiada por otros. Aunque depende de la zona donde residas, es habitual que desde que el sol sale, comience a subir rápidamente la temperatura. En algunas zonas de España los termómetros registran climas calurosos. En otras, la humedad hace que el calor sea más difícil de soportar. En este vídeo te damos algunos consejos para que sea más fácil dormir con una temperatura tropical.

Pernoctar por la noche de un tirón y conseguir descansar adecuadamente es una realidad difícil para algunos. Ya sea porque tengas un turno laboral nocturno o padezcas alguna enfermedad como el insomnio, es cierto que caer en los brazos de Morfeo puede ser complicado a veces. Todos estos factores se acentúan con la llegada del verano, donde las temperaturas pueden interferir en el descanso.

Cuando llega la noche y es hora de irnos a dormir, es habitual que el calor no nos deje y no seamos capaces de conciliar el sueño. Lo peor suele venir a la mañana siguiente, ya que estaremos todo el día cansados. La temperatura es un factor muy importante a la hora de reposar, y esta interfiere en nuestro sueño haciendo que no peguemos ojo. Por ello, es importante aprovechar el tiempo que podamos al máximo para descansar.

Además, también puede influir que existan malos hábitos de sueño. Por tanto, una de las cosas más importantes es mantener (en la medida de lo posible) unos horarios regulares, sobre todo en las horas de levantarse y de acostarse.

Dormir en verano se hace complicado ya que a partir de los 26ºC el organismo activa la sudoración, lo que hace que nos sintamos pegajosos y nos cueste pernoctar. En definitiva, si te cuesta conciliar el sueño, en este vídeo te mostramos una serie de consejos que te ayudarán a dormir plácidamente en verano.

