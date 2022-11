¡Que no te engañen! Las 5 cosas que debes saber antes de comprar en el Black Friday

¿Ya sabes qué vas a comprar en Black Friday? Respondas lo que respondas, hay algo que debes saber: no es oro todo lo que reluce. Sí, seguro que has oído antes esta expresión, pero ¿qué tiene que ver con esta campaña? Durante esta fecha, muchos de los artículos que se venden como chollos con grandes descuentos tienen trampa, las tiendas reducen los días de devolución e incluso nos venden ropa del año pasado.

También es un día en que los estafadores virtuales se hinchan los bolsillos cuando las personas caen en sus ofertas trampa o nos gastamos una parte del sueldo en cosas que realmente no necesitamos. Para evitar que te la cuelen y no gastar en tonterías, anota muy bien estos cinco puntos.

Cómo evitar que me estafen en Black Friday

La tienda ha subido los precios

Aunque los escaparates de las tiendas se llenan de cárteles anunciando mega descuentos o las webs ofrezcan grandes chollos, ahorrar en Black Friday puede ser un mito. Muchas tiendas aprovechan la jornada para vender los artículos al precio original o incluso más caro, aunque no lo parezca.

Algunos negocios suben los precios dos semanas antes de la campaña y luego los bajan, dando la impresión de que realmente están rebajando los productos. Si llevas tiempo echándole el ojo a un artículo determinado, fíjate muy bien en si realmente ha pasado a ser un chollo o tan solo te estás ahorrando unos céntimos comparado con el precio del mes pasado.

Pagar más por gastos de envío

Muchas de las compras se llevan a cabo por Internet, ya que esto nos ahorra tiempo y colas. A pesar de ello, las tiendas también sacan tajada de nuestra comodidad. Es fundamental que leas muy bien las condiciones de envío, pues es allí donde te la cuelan.

Sea el producto que sea, es probable que tengas que pagar más que de normal por el transporte, porque así la tienda se asegura de no perder dinero. Además, muchos negocios alargan el plazo de entrega al sufrir un colapso de pedidos, así que quizás te salga más a cuenta ir a la tienda. Así mismo, relee la política de cambios y devoluciones para evitar malentendidos.

¿Son artículos de temporada?

Resulta casi imposible encontrar artículos de temporada más baratos, ya que eso no beneficia a los negocios. La táctica de las tiendas suele basarse en agotar el stock que no se ha vendido en estaciones y colecciones pasadas, como la ropa de verano o los jerséis de otras temporadas. Deberás agudizar tus sentidos para saber si esa prenda lleva tiempo en venta.

¿Los descuentos de Black Friday valen la pena?

Aunque nos obnubilen con descuentos del 80% o prendas rebajadas a la mitad, tenemos que usar la lógica. Los descuentos siempre son proporcionales al precio del producto, así que no te fijes tanto en el número, fíjate en la cantidad de dinero que se resta. No es lo mismo aplicar una rebaja del 20% en una camiseta de 10 euros que aplicar la misma en un electrodoméstico de 500 euros. Sale más a cuenta invertir en el aparato.

No te dejes llevar por las ofertas

Ante todo, ten cabeza, sobre todo tras leer este artículo. Es importante que tengas claro en qué quieres gastarte el dinero, no caigas en la tentación de comprar cosas solo por las supuestas ofertas. Si no lo necesitas, estás tirando el dinero. Puedes preparar una lista con todo lo que quieres comprar y marcar un tope de dinero a gastar. Además, no te quedes con la primera opción que encuentres, compara el precio del artículo con otras tiendas, ellas también compiten por vender.