Boqueras: por qué aparecen y cómo tratarlas

¿Quién no se ha hecho alguna vez un corte con un fino papel? No es profundo, no sangra, pero el escozor que provoca es muy molesto. Pues bien, ahora multiplícalo por mil y sitúalo en la boca.

Así de incómodo es que aparezca una grieta en la comisura de la boca, una zona de nuestro cuerpo especialmente sensible debido a su mayor exposición con el exterior, al estar en contacto con bebidas y alimentos, y en ser utilizada de forma constante para hablar o comer.

¿Qué es una boquera?

La boquera, también conocidas como quelitis angular o estomatitis angular es una herida en la comisura de los labios -que suele estar cubierta por una membrana blanquecina- que puede afectar a uno o a los dos lados de la boca, -incluso los dos al mismo tiempo-.

Los cortes causan escozor, dolor, enrojecimiento y descamación en el borde de la boca. Además, conlleva impedimentos para abrir y cerrar la boca, y, por lo tanto, dificultan tareas tan automatizadas como bostezar o reír.

Causas que provocan la aparición de las boqueras

En muchas ocasiones las boqueras aparecen por no cuidar bien de la boca. No quiere decir que la persona que las tenga no lleve una correcta higiene bucal, sino que ha forzado su obertura en exceso -por ejemplo en el dentista o a la hora de comer un bocado demasiado grande-, o se ha hecho un corte que se ha acabado infectando.

Aún así, hay una serie de factores de riesgo que hacen más habitual la aparición de estas lesiones, tales como:

Llevar aparatos de ortodoncia o prótesis dentales mal ajustadas.

Tener salivación excesiva.

Sufrir carencias nutricionales de vitaminas y minerales esenciales -como Hierro o Vitamina B12-.

Tener infecciones en la boca provocadas por bacterias, virus, hongos u otros patógenos.

Enfermar de Diabetes Mellitus, Candidiasis oral o VIH.

Estar expuesto a factores externos como un frío o un calor excesivo.

Cómo prevenir y curar las boqueras

El mejor método para prevenir la aparición de una boquera es mantener un cuidado bucal adecuado -revisiones dentales periódicas para ajustar las prótesis y los aparatos de ortodoncia-, así como una dieta rica y variada -para asegurar la ingesta de los nutrientes necesarios- y unos labios correctamente hidratados -para evitar sequedad y grietas-.

Una vez que ya tenemos la herida en la comisura de la boca, es recomendable limitar el consumo de alimentos y bebidas ácidas, evitar tocar la zona y abrir la boca con mesura.

La humedad es un enemigo de la cicatrización, así que lo mejor es mantener la zona lo más seca posible.

No obstante, lo más recomendable es acudir al médico de familia para que averigüe cuál es el origen de la boquera, y si la causa es una patología, tratar de forma adecuada la enfermedad que la ocasiona.

De forma general, tardan en curarse entre una y dos semanas, según la profundidad de la herida y el tratamiento que se aplique. Si transcurrido ese tiempo la boquera persiste, lo mejor es acudir al médico para que realice un detallado examen y un análisis de sangre.