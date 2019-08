Los granos son algo comúnmente odiado, pero en muchas ocasiones no sabemos qué son y cuál es su origen, sobre todo si es un acné severo. Debemos saber identificar esto antes de nada para su posterior cuidado y conseguir eliminarlos de una forma efectiva. Si el acné es grave, es importante que acudamos a un dermatólogo para ponerle una solución a nuestro problema, sin embargo, si el acné es leve y no supone un problema más allá de lo estético, en este vídeo te enseñamos los trucos más efectivos para reducir el número de granos y poder eliminarlos.

Es importante prevenir la aparición de los granos cuidando nuestra alimentación, la grasa no es amiga de los granitos, por eso, es preferible optar por una dieta saludable, baja en grasa y con alto contenido de productos con las vitaminas de las verduras y frutas, que ayudan a sanear la epidermis. Si no nos gustan estos productos podemos optar por consumirlos en batidos, que además nos ayudan a controlar el peso. También es importarte, aunque nos cueste, evitar tocarlos, más aún con las manos sucias, mantener una adecuada limpieza de la piel con jabón especial para la cara (si es la zona afectada, sino ph neutro para otras partes), exfoliarnos para eliminar los restos de células muertas y que no tapen los poros. También es muy importante hidratarnos correctamente para eliminar toxinas y dormir bien para evitar el estrés.

Los granos pueden llegar a causarnos incluso complejos, y es que hay que reconocer que son realmente molestos. Si eres de los que buscan continuamente remedios para eliminar de tu cara ese "horrible intruso" llamado grano, con este vídeo te ayudamos a desterrarlos de tu piel.

