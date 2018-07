4 batidos caseros (y naturales) que te ayudarán a controlar tu peso

Todos sabemos que adelgazar no es una tarea fácil, pero eso no quiere decir que sea imposible. Mantener una vida activa con ejercicios y no sustituir batidos por comidas, ayudará a bajar esos kilos de más y así tener un peso saludable que nos haga sentir cómodos.

Una de las razones que más preocupan a la hora de adelgazar, es el hecho de pasar hambre o que luego el efecto rebote, por malas decisiones como dejar los carbohidratos, se vea afectado a la larga en la báscula.

Para solucionar los malos hábitos y dejar de pensar que comer sano no es rico al paladar, nada mejor que incluir un par de batidos que nos ayudarán a adelgazar saludablemente y que además, ¡están buenísimos!

BATIDO DEPURATIVO DE PIÑA Y NARANJA:

Los zumos depurativos son perfectos cuando se inicia un plan de régimen para bajar y controlar el peso, pues contienen muchos antioxidantes y además, poseen potasio y calcio, importantes para tener una buena salud.

Ingredientes:

- Una rodaja de piña

- Medio pepino

- 1 manzana (roja o verde)

- 1/2 aloe vera

- Zumo de una naranja

Preparación:

- Cortad la piña en cuadros junto al pepino y lavad la manzana para retirarle el corazón.

- Tomad el aloe vera y divididlo en dos para añadir el gel en la licuadora.

- Agregad un vaso de agua y el resto de ingredientes poco a poco para que se licuen bien.

- Tomad diariamente por las mañanas durante una semana en ayunas (sin sustituir el desayuno)

BATIDO DE KIWI Y ESPINACAS PARA PERDER GRASA:

No es un secreto que los zumos verdes, además de estar de moda, tienen un alto contenido en fibra y antioxidantes. Por eso, son perfectos para quemar grasa y también reducir medidas.

Ingredientes:

- 1 kiwi

- 5 hojas de espinaca

- 3 hojas de lechuga

- 1 cucharada de miel (25 g)

- 1 vaso de agua (200 ml)

Preparación:

- Pelar el kiwi, lavar las hojas de espinaca y colocadlas en una licuadora junto a la miel y el agua hervida.

- Licuad hasta que todos los ingredientes estén incorporados.

- Luego, pasad por un colador y beber.

Batido | iStock

BATIDO DE MANZANA Y AVENA PARA CONTROLAR LA ANSIEDAD:

El estrés, debido a las múltiples tareas del día, puede convertirse en ansiedad y llevarnos a comer de forma compulsiva. Aunque este problema de salud emocional debe ser tratado por un especialista, existen varias alternativas para luchar y prevenir sus posibles consecuencias.

Ingredientes:

- Una manzana (verde o roja)

- 5 fresas o frambuesas

- Dos cucharadas de avena

- Un puñado de almendras

- Un vaso de té de manzanilla frío

- Hojas de menta

Preparación:

- Lavas todos los ingredientes y colocadlos en una licuadora hasta que se mezclen por completo.

- Bebed este batido en cualquier momento del día, sobretodo en momentos en los que se tenga ansiedad de comer cosas poco saludables.

BATIDO DE PAPAYA Y SEMILLAS DE LINO PARA DESINFLAMAR EL ABDOMEN:

Nadie quiere lucir bikini con el abdomen inflamado. Por eso además de ayudarnos con este batido, si eliminamos los lácteos, las harinas refinadas y la sal ayudaremos a nuestro cuerpo a no retener líquidos de forma innecesaria.

Ingredientes:

- 1 Taza de papaya picada

- 1 cucharada de semillas de lino

- 2 tazas de agua

- 2 cucharadas de avena cruda

- 1 cucharadita de miel de abeja

Preparación:

Colocad todos los ingredientes a la licuadora y mezcladlos muy bien.

Bebed el batido en ayunas durante una semana y ¡disfrutad de sus propiedades!

Otros cuidados cuando se quiere bajar de peso:

- Realizarse un chequeo médico antes de iniciar cualquier dieta.

- No sustituir zumos o batidos por comidas.

- Realizar ejercicio diariamente (puede ser andar).

- Evitar bebidas alcohólicas y comidas procesadas.

- Comer 5 veces al día para evitar posibles ataques de ansiedad.