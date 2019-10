Refugio, la abuela que triunfa en YouTube con sus recetas sanas para llegar a fin de mes

A sus 87 años Refugio se ha convertido en toda una estrella de YouTube. Su fama llegó por casualidad después de mandar un vídeo a sus nietas, que viven fuera de España, haciendo una receta de un pollo improvisado.

Ese vídeo se hizo viral y de ahí nació la idea de crear un canal de YouTube que está subiendo como la espuma y que incluso cuenta con patrocinadores.

"Yo le apuntaba las recetas pero perdían los papeles", explica esta 'youtuber' a Antena 3 Noticias, donde cuenta que sus vídeos se ven, sobre todo, en Cádiz y Alemania.

El canal se llama 'Fin de Mes' y en él Refu da todos los consejos para no desperdiciar nada en la cocina: nos enseña a cocinar sano y barato.

Cocinando solo tiene una regla inquebrantable: aquí no se tira nada. "Si compro mucho pan se me pone duro pero no lo voy a tirar porque no tenga gallinas", dice en uno de sus vídeos.