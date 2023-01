Una madre 'tatúa' a sus bebés gemelos para poder saber quién es quién

Cuando nos encontramos con dos gemelos, a veces es muy difícil distinguirlos, ya que son totalmente iguales. Pero, dentro del parecido, hay quienes tienen una diferencia que hace reconocible a cada uno. Es la historia de Kaitlin, una madre de dos bebés, prácticamente idénticos.

Hay quien opta por vestirles de distinto color, ponerles un accesorio diferente, o, como la protagonista de esta historia, quien ha acudido a un truco un tanto peculiar. En su cuenta de TikTok ha compartido el momento y el hecho se ha vuelto viral en la red.

Kaitlin decidió tatuar a sus hijos para poder diferenciarlos, pero cuando acudió al centro de tatuajes le dijeron que no podía hacerlo, ya que los menores debían tener 18 años. Por ello, la madre decidió hacer el tatuaje por ella misma y así no equivocarse más. Sin embargo, los tatuajes que ella utilizó no eran de verdad, sino temporales.

El vídeo alcanza los 44.000 'me gusta' y cuenta con más de 15.000 visualizaciones. Los comentarios ante ello han sido variados, aunque no todos comparten su decisión, sí hay quienes bromean sobre este asunto. "No te olvides de escribir debajo quién tiene qué", escribe un usuario. No obstante, en la mayoría de comentarios también se puede leer la corrección de los tatuajes que ha escogido, ya que también confunde a una llama con un perro.

A partir de ahora, con ver la mano de cada uno de sus hijos podrá saber quién es quién, ya que ambos tienen un dibujo distinto. Asimismo, la madre también ha bromeado con ponerles el tatuaje en la frente.

Un tatuaje en la cara

Hay que pensar bien qué es lo que se va a tatuar uno en el cuerpo, ya que es algo que siempre permanecerá ahí, pues pocas veces se acaban borrando con láser. A raíz del mundial de fútbol, muchos aficionados, sobre todo Argentinos, decidieron tener un recuerdo para siempre del momento.

Un aficionado decidió mostrar su afecto y cariño a Messi de la manera más épica. Se tatuó toda la cara. El joven decidió tatuarse en la frente el nombre de Messi, mientras en un carrillo se tatuaba 'D10S' y en el otro las tres estrellas que simbolizan los tres títulos que ha ganado la selección argentina en los Mundiales. Muchos de los aficionados elogiaron la decisión del aficionado.