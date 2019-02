"Un joven criado en una familia antivacunas se vacuna de todo por su 18 cumpleaños"

Ethan Lindenberger, de Ohio, preguntó en Reddit si podía vacunarse sin el consentimiento de los padres porque su madre no le había dado permiso mientras era menor de edad y su comentario generó miles de reacciones. Así, se enteró de que tenía que esperar hasta cumplir 18 años para poder inmunizarse y esperó hasta esta edad, y hasta ahora ya ha recibido cinco vacunas.

Sin embargo, según ha expresado en una entrevista con la BBC, su madre sigue sin estar de acuerdo con su elección, aunque se ha disculpado por las palabras que empleó en la red social porque dijo cosas "que no debería haber dicho". "Tuve que disculparme por algunas de las cosas que dije en Reddit, donde dije que era irracional, loca y tonta porque estaba molesto y no esperaba estar en el ojo público y tener que proteger a mi madre". Así, considera que esta situación no es justa para ella porque "ha hecho su propia investigación".

Refiriéndose a las vacunas, dijo que nunca había querido hacer nada a espaldas de su madre, pero que se había convencido de que era la mejor opción para él y para quienes lo rodeaban. "Si me da tos ferina, es posible que pueda manejarlo porque soy mayor y tengo un buen sistema inmunológico, pero ¿quién puede decir que no toso con mi hermana de dos años?", razonaba el Ethan sobre qué lo ha llevado a tomar la decisión, y añadía: "Ese es un pensamiento extremadamente aterrador".

Entre los temores de la madre se encuentran que las vacunas puedan causar autismo, aunque el artículo de Andrew Wakefield de 1998 que relaciona a ambos ha sido desacreditado desde entonces. "Ella creía de todo corazón que las vacunas causan estos malos efectos secundarios", ha defendido insistentemente el joven desde que escribió el post.

Etran también ha explicado que su hermano menor también querría vacunarse, pero que aún no tiene la edad suficiente para tomar la decisión por sí mismo.

