Una joven de 24 años es despedida de su trabajo por grabar una reunión en TikTok

Michelle, una joven estadounidense de 24 años, trabaja para una compañía de tecnología del Reino Unido. Su historia se ha hecho viral en TikTok por cometer un error con su empresa de unos pocos segundos.

Todo ocurrió cuando se encontraba en medio de una reunión desde su casa de California, pues teletrabaja para la compañía. "Me despidieron de mi empleo IT remoto, con un sueldo anual de seis cifras, porque publiqué un clip de TikTok en Internet", resume la joven.

Eran las 4:30 horas de la mañana cuando ocurrieron los hechos. Michelle se levantó a por un café, pero se le olvidó poner la taza debajo de la máquina, por lo que el líquido comenzó a caer por la mesa. Al provocarse tanto caos en apenas unos segundos, la joven decidió grabar el momento y su reacción ante ello.

"Realicé una grabación rápida del café desparramado en todas partes, giré la cara en dirección a la cámara y grité 'maldita sea'. Puse stop a la filmación y la subí a la red social", explica.

En el vídeo continúa diciendo que debido a que el vídeo tenía el sonido de fondo "se puede escuchar a mi jefe hablando del producto. Porque me encontraba en mi reunión semanal de equipo".

El equipo de recursos humanos de la empresa contactó con ella al día siguiente para comunicarle la fatal noticia: "Me anunciaron: 'Hey, alguien nos envió este clip y te vamos a despedir de la empresa inmediatamente por 'negligencia grave'".

Michelle argumenta que sus compañeros "no estaban hablando de nada super confidencial" y añade que "desgraciadamente consideraron que era una razón válida para despedirme y me echaron". A pesar de ello, la joven lamenta el suceso y acepta la decisión tomada por la compañía de tecnología: "Se trató de un descuido, lo acepto al cien por cien. Me echaron, no puedo hacer nada".

El vídeo ya no se encuentra en su cuenta de TikTok, pero lo que si se puede ver es que la historia donde cuenta que le han echado del trabajo tiene una segunda parte.