Una estudiante de 9 años se niega a resolver un problema de matemáticas al considerar que "ofendía a las mujeres"

Un estudiante de cuarto de primaria de Utah se ha negado a contestar un ejercicio de un examen de matemáticas al considerar que "ofendía a las mujeres". El problema que Rhythm, de 9 años, se negó a hacer comparaba el peso de tres niñas.

Rhythm ha dicho a la cadena estadounidense Fox 13 que creía que el problema de matemáticas era "ofensivo". "No me gustó eso porque las chicas no deberían compararse entre sí. Sé que era un problema matemático... pero no creo que eso esté realmente bien", señala.

"La tabla a la derecha muestra el peso de tres estudiantes de cuarto grado. ¿Cuánto más pesa Isabel que la estudiante de menos peso?", decía el problema matemático, a lo que Rhythm respondió: "¡Esto es ofensivo! Lo siento, no contestaré esto es grosero".

La madre de la estudiante, Naomi Pacheco, ha reconocido estar "conmocionada". "Siento que es una manera tan irresponsable de enseñar a los niños cómo hacer matemáticas", considera. Recuerda además que su hija ya le habló de la pregunta: "Ella dijo: 'Sabes mamá, no voy a responder esta pregunta, no voy a hacerlo'".

El problema matemático es parte del plan de estudios de matemáticas Common Core, que fue proporcionado al Distrito Escolar de Murray City por la compañía de planes de estudios Eureka Math. "Los problemas antes de eso hablaban de sandías", dijo Melissa Hamilton, directora de enseñanza y aprendizaje del distrito escolar de la ciudad de Murray.

La estudiante también escribió una carta a su maestra. "No quiero ser grosera, pero creo que el problema matemático no fue muy bueno, pensé que eso era juzgar el peso de las personas. Además, la razón por la que no escribí una oración es porque simplemente no pensé que eso fuera agradable", decía la carta de Rhythm.