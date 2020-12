Entrevista al artista cíborg barcelonés que se ha implantado aletas de pez: "Es una identidad en exploración"

Manel de Aguas es un residente en Barcelona que se considera a sí mismo "transespecie" y ha incorporado dos aletas de pez a su cuerpo.

"Yo no digo que soy un pez, o que me siento un pez y por eso me he implantado dos aletas. Es una identidad en exploración fuera de los límites humanos", explica el propio Manel a Antena 3 Noticias. Este joven de 24 años es uno de los denominados artistas cíborg, personas que incluyen implantes artificiales en su cuerpo para añadir nuevos sentidos a las capacidades de la especie humana. A principios de este mes de enero, Manel pudo incorporar dos aletas diseñadas por el mismo a su cuerpo con el objetivo de "recibir el sonido del clima directamente dentro de la cabeza", según afirma el joven.

El proceso de implante fue rechazado por los centros de 'body modification' -modificaciones corporales- de Barcelona, y aprovechó un viaje a la capital japonesa de Tokio para completar su proceso de "metamorfosis". "La normalización de las cirugías transespecies es aún un tema por el que se tiene que abogar y aún es difícil encontrar a profesionales que quieran hacerlas", recalca el artista.

Cómo funcionan sus aletas

Después de varios diseños y pruebas, las aletas de Manel son capaces de detectar cambios en la presión atmosférica, la humedad y temperatura para ser después percibidos en el interior de la cabeza del joven. Ambas aletas se recargan a través del uso de la energía solar. Los primeros ensayos comenzaron con una diadema de aletas para poder sentir vibraciones atmosféricas, un primer ensayo que ha podido instalar ahora de forma permanente en su cabeza.

Un largo proceso de más de tres años para conseguir la incorporación de las aletas. "Actualmente tengo dos implantes a los lados de mi cabeza que hacen de conexión entre las aletas y mi cráneo. Mis aletas me permiten escuchar la temperatura gracias a un microchip de conducción ósea", explica a este medio Manel. A través de una asociación de los cambios atmosféricos con el tono, el timbre y el volumen, Manel percibe en su cabeza sonidos de la naturaleza: "Por ejemplo, cuando hay más humedad puedo escuchar un sonido de burbujas dentro de mi cabeza para sentir como si estuviera sumergido dentro del mar".

La noticia de las aletas de Manel se viralizó y corrió como la pólvora. "Nunca he recibido tanto odio como estas dos últimas semanas, pero para mi es un retrato de como el ser humano se considera superior a otras especies", confiesa Manel. El trasnespecismo ha sido para Manel una manera de explorar una nueva identidad: "No me sentía transespecie antes de mis aletas. Este proyecto nace de una curiosidad de artista por explorarme a mí mismo y mi conexión con el entorno. Antes fotografiaba a artistas ciborg y ahora me he convertido en la obra, soy como mi proyecto de arte".

Sociedad transespecie

Los miembros de la comunidad transespecie afirman no sentirse identificados con la biología del ser humano y tener mayor afinidad con otras especies y sus capacidades. Uno de los grandes representantes de este reciente movimiento social es el artista cíborg Neil Harbisson, residente barcelonés y muy admirado por el propio Manel. Harbisson es la primera persona del mundo reconocida como un cíborg por parte de un gobierno y cuenta con una antena implantada en su cabeza.

Harbisson nació con una condición visual denominada acromatopsia, solo veía el mundo en blanco y negro, y a partir de ese momento comenzó su interés por percibir el color. La antena de Harbisson, según afirma él mismo, es capaz de detectar colores infrarrojos, ultravioletas e incluso recibir imágenes, vídeos o llamadas telefónicas provenientes de aparatos externos o satélites. En 2010, Harbisson y el artista cíborg Moon Rivas, crean la Fundación Cyborg, una organización que ayuda a las personas interesadas a convertirse en cíborgs e incorporar nuevos sentidos a sus capacidades humanas.