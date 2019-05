¿Crees que eres el mejor jugando al 'UNO'? Posiblemente llevas toda la vida haciendo trampa sin saberlo

Quizás no seas tan bueno jugando al 'UNO' como siempre has pensado y es posible que hayas estado haciendo trampas toda tu vida sin saberlo. El perfil oficial del 'UNO' ha aclarado en Twitter una norma que no sabías.

Un jugador te lanza una carta de +4, que hace que robes cuatro cartas, cuando el objetivo del juego es quedarse sin cartas. En ese momento no está todo perdido, ya que tú puedes contraatacar con un +2, haciendo que tu rival 'se coma' seis cartas.

Ahora 'UNO' revela que llevas toda la vida haciendo trampas con esa jugada, ya que no puedes sacar la carta de +2 cuando te echen una de +4. "Si alguien baja una carta +4, debes robar cuatro y saltarte el turno. No puedes poner un +2 para hacer que la siguiente persona robe seis. Sabemos que lo has intentado", explican en Twitter.

La publicación ha generado más de 50.000 respuestas y dudas que han tenido que resolver.

Según el reglamento del juego, tanto las cartas de +2 como las de +4 hacen que tengas que robar cartas y, además, pierdas tu turno. Sin embargo, en ningún momento explica que se puedan lanzar de tal manera que se acumulen sus efectos.

El juego 'UNO' fue creado en 1971 por Merle y Mary Robbins, un matrimonio de Ohio, Estados Unidos. La pareja invirtió 8.000 dólares -7.120 euros- en crear e imprimir el juego y un año después vendieron los derechos del juego por 50.000 dólares -4.4501 euros-.

El 'UNO' es uno de los juegos típicos de sobremesa con los que pasar el rato en las tardes de verano. Y lo seguirá siendo a pesar de que muchos no conozcan las verdaderas reglas.

