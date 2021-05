Pablo Iglesias actualiza su perfil de Twitter y escribe un enigmático mensaje: "Si vienes a por el rey, mejor no falles"

Pablo Iglesias anunció ayer su decisión de abandonar la política activa tras fracasar en las elecciones a la Asamblea de Madrid 2021, concretamente en su objetivo de superar a la derecha e impedir que PP y Vox sumaran una mayoría en la comunidad.

Este miércoles, Iglesias ha retirado todos los cargos de su perfil de redes sociales, tanto el de líder de Unidas Podemos como el de Vicepresidente del Gobierno. Lo ha sustituido por un enigmático mensaje que no ha pasado desapercibido: "You come at the king, you best not miss" ("si vienes a por el rey, mejor no falles", en español).

La frase que aparece en la nueva biografía de Pablo Iglesias es del personaje de la serie 'The Wire', Omar Little, que la pronuncia en uno de los episodios para burlarse de los que intentaron matarle.

Iglesias deja la política tras las elecciones en Madrid

A pesar de que Unidas Podemos ha logrado mejorar moderadamente los resultados en estas elecciones de Madrid con respecto a 2019 de su formación, Pablo Iglesias considera que su figura impide a la izquierda sumar en unos comicios con una movilización histórica, al servir como un "chivo expiatorio" que moviliza a "lo peor" de la sociedad.

En consecuencia, no tomará su acta de diputado, pese a que dijo que aceptaría el puesto en el que le situarán los ciudadanos tras las elecciones del 4 de mayo, y deja el futuro grupo parlamentario en manos de la número dos de su lista, la coportavoz Isa Serra.