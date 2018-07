Muere un padre y su bebé en un accidente múltiple en la A-4

Un hombre de 38 años y su hijo, un bebé, han muerto en una colisión múltiple en la que se han visto implicados doce vehículos en la autovía de Andalucía (A-4), en el término municipal de Tembleque (Toledo), y en la que otras once personas han resultado heridas de distinta consideración.



Según ha informado la Delegación del Gobierno, el hombre fallecido, F.J.M.P., de 38 años, ha muerto en el mismo lugar del accidente, mientras que el bebé ha muerto en el hospital.



La madre del bebé sufre politraumatismo severo y se encuentra ingresada en el Hospital "Virgen de la Salud" de Toledo, según han informado a fuentes de este centro hospitalario.



El accidente, que ha tenido lugar a la altura del kilómetro 98 de la A-4, ha consistido en una colisión en la que se han visto implicados doce vehículos, entre ellos un autobús de línea regular con once ocupantes, que han resultado ilesos.



A consecuencia del accidente fue preciso cerrar el sentido Madrid de la autovía y habilitar un desvío alternativo señalizado a la altura del kilómetro 100, hasta que se retiraron los vehículos, aunque el tráfico ya está restablecido.



Una de las causas que se barajan es la velocidad inadecuada, en caso de niebla, de uno de los vehículos implicados, aunque la Guardia Civil no ha determinado que esta circunstancia meteorológica haya sido determinante en el siniestro.



