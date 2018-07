Un autobús impacta contra un vehículo y fallecen dos mujeres

Dos mujeres fallecieron a causa del impacto de un autobús en Madrid mientras permanecían en el interior de su coche averiado. Su vehículo estropeado permanecía en el arcén del bus VAO y en el exterior no había triángulos de seguridad debido al enorme riesgo que suponía salir a colocarlos. La grabación corresponde a un accidente que produjo hace tres meses.

Mientras las víctimas esperan en su coche un autobús choca contra el lateral. En el momento del impacto fallecen dos de las ocupantes, son una mujer de 50 años y una joven de 22. El resto resultaron heridas.

Sus familiares se preguntan cuáles son las razones por las las que el autobús no las esquivó. No entienden por qué el vehículo iba a tanta velocidad y no frenó previamente.El conductor del autobús declaró qué, al no haber triángulos de emergencia no se percató de la avería, pensó que el coche estaba en marcha y calculó mal las distancias. Algunos testigos aseguran que estaba distraido con un teléfono móvil. Sin embargo, el chófer, por su parte, afirma que sólo sacó el teléfono para avisar del accidente.

La compañía de autobuses no quiere hacer declaraciones hasta que se produzca el juicio, tras él, el conductor podría ser condenado con cuatro años de cárcel.