Así vivieron los afectados el atasco kilométrico en la A-6

A las cinco de la madrugada la A-6 comenzó a recuperar la normalidad después de casi siete horas de desesperación. Coches tirados en la cuneta, conductores buscando refugio en gasolineras y vías de servicio. La localidad madrileña de Villalba fue el centro del caos.

Rodeados por una copiosa nevada que obligó a cortar la carretera, los conductores contaban lo sucedido: "De aquí no salimos. Me bajo del autobús que no sé si vamos a salir de aquí en unas horas o en buen rato".

Los conductores atrapados han sido testigos del bloqueo de camiones y máquinas quitanieves. Y varios kilómetros más adelante, las mismas caras de cansancio e impotencia: "Justo cuando íbamos a salir a la carretera de La coruña nos han desviado para acá a las doce y son las dos de la mañana y estamos a 800 metros de llegar a casa".

Algunos intentaban poner las cadenas a sus coches y otros salir del atasco como fuera: "Yo dejo el coche aquí, si no se puede andar hay que dejar el coche, claro"

Después de varias horas, el atasco de más de 16 kilómetros comienza a desaparecer y con él la pesadilla de los conductores.