25 años de Photoshop, así se ha vivido la revolución del retoque de la imagen

Pronto se convirtió en una herramienta básica. El Photoshop permitía cambiar colores, borrar imperfecciones y sobretodo, multiplicaba las posibilidades creativas de la moda. Tal y como afirma el fotógrafo Pachi Santiago el 'Photoshop' no sólo sirve para cambiar el cuerpo de una modelo o para mejorar su piel sino también para favorecer la iluminación en una radiografía, para favorecer el encuadre para mejorar una producción y conseguir efectos que inicialmente no tenía.



A lo largo de estos 25 años el retoque digital ha mejorado imágenes pero también ha modificado la realidad. Lo vimos en la piel de Beyoncé, posando con una tez mucho más clara y en la promoción de algunas películas como la protagonizada por Keira Knightley, con más pecho que de costumbre. También ha mejorado la imagen de algunos políticos. En 2007 Nicolás Sarkozy de vacaciones lucía unos kilos de más, pero los editores de 'Paris Match' decidieron que seguía en plena forma. Lo mismo le sucedió a Rachida Dati. 'Le Figaro' decidió eliminar de su mano un anillo de 15.000 euros. El objetivo era que la ministra pareciera más austera.



Tampoco han faltado las polémicas. La imagen de Filippa Hamilton dio la vuelta al mundo. Una cintura imposible y desproporcionada al cuerpo de la modelo que se convirtió en la peor de las campañas para la firma. En su 25 cumpleaños Photoshop es noticia porque a veces no se usa y sorprende la imagen de las 'celebrities' al natural. Aunque todo apunta a que no dejará de usarse.