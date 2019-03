uWhisp, una aplicación de mensajes de voz para redes sociales

Los emprendedores tras uWhisp son Joan Casas, Iuri Aranda, Miquel Puig y Miquel Las Heras, que quieren dotar a cualquier plataforma "on line" de nuevas funcionalidades, ya que este "plug in" se integra en los principales servicios de correo y redes sociales.



Así, los usuarios pueden publicar y "twittear" archivos de audio en los perfiles de Facebook y Twitter o cualquier otra web donde se pueda dejar comentarios y compartirlos con otros usuarios.



Su lanzamiento viene avalado por una primera fase de test donde se han conseguido casi 2.000 "whisps" en las primeras 24 horas y más de 3.000 descargas de la aplicación en más de 70 países de todo el mundo en la primera semana de pruebas, han informado los responsables de la empresa.



Las mismas fuentes han indicado que cuentan con apoyo internacional de destacados "bloggers" y radios que han confiado en el proyecto desde su fase embrionaria y que han hecho un preestreno exclusivo y en absoluta primicia de la aplicación en sus respectivos países desde el 25 de enero. Con sus "whisp" inaugurales han apoyado al revolucionario proyecto en España, Brasil, México, Sudáfrica, Chile y EEUU.



"El desarrollo de esta aplicación ha dejado de ser un proyecto universitario nuestro para convertirse en un paso más en la evolución 2.0. Es una herramienta muy innovadora que se integra sobre cualquier web con el fin de añadirle nuevas funcionalidades, como grabar y reproducir audio" apuntan desde la "star up". Los promotores creen que este dispositivo ayuda a humanizar los mensajes y, además, los usuarios no han de utilizar otra plataforma ya que la aplicación se integra en las redes sociales que utilicen.



La empresa, que ha obtenido 132.000 euros de inversión por parte de ENISA (Empresa Nacional de Innovación) e inversores privados, pretende cerrar una nueva ronda de financiación con Bussines Angels y fondos de capital riesgo a mediados de 2012 para mejorar el proyecto inicial y llevar a cabo una internacionalización del servicio. La aplicación funciona con todos los navegadores y es compatible con los principales sistemas operativos del mercado como Windows y OSX, se puede utilizar desde el escritorio y también desde los "smartphones" y para estos últimos próximamente estará disponible la versión iOS y Android.