La Unión Europea reconoce legalmente el 'derecho al olvido' en Internet

Las compañías de internet sólo podrán procesar información personal con el "consentimiento inequívoco" del usuario. Fue un español, Mario Costeja, quien el pasado año logró que la justicia europea reconociera el derecho a borrar su pasado de internet.

El Tribunal de Estrasburgo sentenció que no tenía por qué quedar rastro en las redes de una deuda ya saldada. Se abrieron así las puertas al derecho al olvido, y desde entonces Google ha recibido un millón de solicitudes. Casi la mitad han sido atendidas.

La Unión Europea da ahora un paso más y no será una sentencia, sino una ley la que obligue a los gigantes de internet a hacer desaparecer datos personales incorrectos, anticuados o perjudiciales.

Será difícil que Facebook y Google apliquen el derecho al olvido pero tendrán que adaptarse a las leyes europeas", dice Peter Schaar, comisionado alemán de protección de datos.

La norma que aprobada por los 28 ministros de justicia de la Unión establece que las compañías de internet solo podrán procesar información personal si cuentan con el consentimiento inequívoco de los usuarios.

Los expertos recuerdan que la mejor forma de evitar que circule una información sensible es no subirla a la red. Cualquier europeo podrá pedir que se elimine el material que haya subido a una red social, aunque el derecho al olvido no se aplicará si afecta a la libertad de expresión o información.