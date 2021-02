Lidl no está regalando su robot de cocina, la Guardia Civil alerta del último phishing

El phishing está de moda y se ha convertido en la herramienta perfecta de los ciber delincuentes para estafar. La última campaña de correos suplantan la identidad de Lidl. Los estafadores tratan de redirigir a sus víctimas a través de un enlace facilitado en el mensaje del correo a una página web fraudulenta. Dicha web solicita al usuario rellenar un formulario y así poder optar supuestamente a un robot de cocina de Lidl por muy poco dinero, eso sí, antes hay que facilitar los datos bancarios.

Como actuar ante una estafa de este tipo

Según informan desde la Oficina de Seguridad del Internauta, "si has recibido un correo electrónico de estas características, has accedido al enlace y facilitado los datos de tu tarjeta de crédito, contacta lo antes posible con tu entidad bancaria para informarles de lo sucedido".

Los expertos de ciberseguridad recomiendan "permanecer atento y monitorizar periódicamente la información que hay publicada sobre ti en Internet para evitar que tus datos privados estén siendo utilizados sin tu consentimiento". La Agencia Española de Protección de Datos proporciona las pautas para ejercer los derechos y actuar ante publicaciones no deseadas.

Como evitar ser víctima

Aquí tienes unos consejos básicos para evitar ser víctima de esta clase de estafa, el phishing: No hay que confiar en los correos electrónicos de usuarios desconocidos o que no hayas solicitado, elimínalos de tu bandeja de entrada. No contestar en ningún caso a estos correos.

Hay que tener actualizado el sistema operativo y el antivirus de cada dispositivo. Y por supuesto, aplica el sentido común. No facilites tus datos personales o bancarios en cualquier página. Desconfía de promociones online que requieran facilitar información personal.