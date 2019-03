Un robot que se comporta como un recién nacido

Creado por el diseñador de efectos especiales Chris Clarke para una telenovela británica, éste humanoide se retuerce como un recién nacido real. Chris Clarke, quien también participa en War Horse, la última película de Steven Spielberg, ha empleado tiempo y esfuerzo en investigar y profundizar en la psicología infantil para desarrollar el robot, que se comporta como un auténtico humano recién nacido que trata de controlar los impulsos eléctricos de su propio cerebro.



El humanoide se cubrirá con una prótesis de piel natural que aún no ha sido fabricada y será utilizado para series de televisión con el fin de no trabajar con un prematuro real, ya que éste no soportaría días enteros de rodaje rodeado de focos.

La máquina ya ha levantado una gran controversia entre blogueros y comentaristas online, que debaten entre si el invento resulta inteligente o espeluznante, y es que sin prótesis de piel, el bebé se aleja de la ternura innata de un recién nacido auténtico.