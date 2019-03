El Quijote será resumido en formato 'Twitter' por un grupo de estudiantes de Vitoria

Miguel de Cervantes comenzó su novela más famosa así: "En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor". Palabras que hoy son traducidas en el lenguaje de Twitter: "En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme...Don Quijote leía libros de caballerías, perdía el juicio. Fue por aventuras".

Esta es la interpretación que han hecho los alumnos de un colegio de Vitoria del clásico de caballerías. @ElQuijoTweet es la cuenta en la que los alumnos resumirán la obra en forma de 'tuit', "dejando a un lado las florituras y el vetusto vocabulario", tal y como asegura un docente del centro educativo. El objetivo del proyecto es que el libro sea más accesible a los jóvenes y terminen aportando su propia interpretación del clásico.

Las más de mil páginas del libro serán resumidas en 74 'tuits' (uno por cada capítulo). A final de curso la novela de caballería más larga de la historia se leerá en cuestión de minutos.