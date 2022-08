Qué es el 'sharenting' y por qué has de evitarlo en tus redes sociales

Las redes sociales, sobre todo Instagram, cada vez se llenan más de recién nacidos, niños pequeños y los que empiezan a ser adolescentes. Sin embargo, todos ellos no son los propietarios de esas cuentas, sino sus progenitores.

El 'sharenting', un anglicismo que proviene de 'share' (compartir) y 'parenting' (paternidad), consiste en documentar el día a día de los más pequeños, desde su primer minuto de vida, en las redes sociales. Se ha convertido en una práctica tan habitual que el diccionario británico Collins tiene el término incluido en sus páginas desde el año 2016.

En España, casi el 90% de los padres comparten alguna foto de sus hijos en redes sociales. Muchos de ellos lo hacen como una muestra de afecto y orgullo, pero conviene saber que también existen riesgos. Entre ellos se encuentra la suplantación de identidad, fraudes por estafas o el ciberacoso.

En caso de que se publiquen las fotos de los menores de 14 años, ambos progenitores tienen que estar de acuerdo, ya que de lo contrario podría acarrear problemas legales. De hecho, esta situación ya se ha dado que entre los personajes públicos.

La exposición de menores en redes

Son muchas las 'influencers', tanto de nuestro país como internacionales, que muestran a sus bebés desde que nacen, dejando que sus seguidores sean testigo del crecimiento del menor día tras día. Una práctica que no todo el mundo comparte. También hay quienes muestran a sus hijos e hijas en la red, pero no ocupan un porcentaje tan alto en sus publicaciones. Además, van acompañados de emoticonos que tapan su cara para no invadir su privacidad.

Este es un debate que se da muy a menudo, sobre todo cuando se da el 'baby boom' entre los personajes públicos. El último caso ha sido el de Violeta Mangriñan, quien fue criticada en Twitter al publicar fotos y vídeos de su hija recién nacida. Sin embargo, cuando no se sabe cómo es la cara del retoño, son cuestionadas por ello, como le pasó a Laura Escanes hace casi una semana.

La 'influencer' catalana respondía varias preguntas que sus seguidores de Instagram le iban haciendo, y en una de ellas le preguntaron si en algún momento mostraría a su hija Roma, a lo que ella explicaba que valoraba "muchísimo más lo que ganamos no publicando ni enseñando su cara, que los 'likes', los comentarios...".

La interacción para quienes se dedican a las redes sociales es muy importante, ya que así es más fácil llegar a las marcas. Por eso, una boda, un embarazo, una separación o una mudanza aumentan las visualizaciones. Escanes añadía que para ella "es más importante que crezca lejos de tanta exposición", algo que tanto ella como su marido, Risto Mejide, saben de primera mano. Finalizaba su respuesta diciendo que "me da tranquilidad que pueda ir al cine con sus amigas en unos años, por ejemplo, y nadie la reconozca por la calle porque no saben cómo es su cara".