En 2011, EA intentó hacerle sombra a Call of Duty con un Battlefield 3 que apabullaba con su apartado gráfico, y este año lo intentarán rescatando otra gran saga de acción como es Medal of Honor, y con las mismas armas de Battlefield, con el motor gráfico Frostbite 2. En el nuevo tráiler de Medal of Honor: Warfighter, vemos cómo el apartado gráfico estará a la altura de las circunstancias. Sólo queda esperar al 26 de octubre para comprobar si el resto también lo está.