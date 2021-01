Nochevieja virtual en familia gracias a las videollamadas a causa del coronavirus

El coronavirus ha provocado que en todas las celebraciones navideñas se implementen nuevos hábitos y nuevas medidas de seguridad y protección frente a la enfermedad. Pero además, ha obligado a que muchas familias permanezcan separadas durante las fechas más señaladas y especiales.

Por ese motivo y para cumplir con todas las restricciones decretadas por el Gobierno para evitar la propagación y posibles contagios por el virus, en multitud de hogares las videollamadas se han convertido en el recurso más empleado para poder acompañar, aunque sea desde la distancia, a los seres queridos.

En su gran mayoría las reuniones virtuales comenzaron durante la cena de Nochevieja y se alargaron hasta la madrugada, buscando en todo momento un lugar estratégico para colocar el dispositivo electrónico con el que se realizaba el encuentro tan atípico y casero.

No obstante, si hay algo que no ha cambiado el coronavirus son las campanadas y el ritmo de cada persona en comerse las uvas. La Puerta del Sol permaneció vacía, pero eso no impidió que el ambiente de la calle se trasladase hasta los balcones de todo el país, donde con ilusión y esperanza se deseaba un "próspero año nuevo 2021".

Asimismo, son muchos los que han optado por cambiar sus 'looks' elegantes por una vestimenta cómoda y navideña en consonancia a la ropa más utilizada a lo largo del año.