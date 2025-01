Café para tres en redes, la sintonía de Trump, Musk y Zuckerberg alerta a Europa: "La jungla está llegando"

Todavía no se sienta en el despacho oval, pero ya mueve ficha. Donald Trump tomará posesión como presidente de EE.UU. el próximo día 20 y la confirmación de que Elon Musk será su consejero y es ya su fiel escudero, ha despertado la furia de varios líderes europeos. La partida no se juega solo en un tablero político, ya que tras el anuncio de Meta de dejar de utilizar verificadores externos,Mark Zuckerberg muestra su estrategia y todo apunta a que es de aproximación al poder.

Meta ha anunciado un cambio en su política para verificar las publicaciones de Facebook, Instagram y Threads. Desde 2016, esta función la llevaban a cabo verificadores de información independientes, más de 80 organizaciones que trabajan en más de 60 idiomas, todas ellas certificadas por la International Fact-Checking Network. Estos profesionales evalúan la exactitud de las publicaciones, calificándolas como 'falso', 'alterado', 'parcialmente falso' o 'falta contexto'.

Choca esta decisión con el "orgullo" que el empresario confesaba sentir en 2018. "En 2018, mi reto personal ha sido centrarme en solucionar algunas de las cosas más importantes que afectan a nuestra comunidad, ya sea prevenir la interferencia electoral, detener el avance del discurso del odio y la información falsa o garantizar que los usuarios tienen control sobre su información".

¿Qué son las notas de la comunidad?

Sin embargo, Meta parece haberse cansado de este procedimiento y se suma ahora a la fórmula de lasque ya usa la red social X.

Esta herramienta nació en 2021 con el objetivo de que los usuarios pudieran comentar publicaciones que consideraban engañosas y pudieran aportar un contexto. En 2022, esta iniciativa se implementó de manera global en X. Pero la nota no puede añadirla cualquier usuario, solo aquellos que están registrados en el programa y han sido validados por la compañía. Meta ahora se escuda en la "libertad de expresión" para defender su cambio de rumbo. "Un programa destinado a informar con demasiada frecuencia se convirtió en una herramienta para censurar", explican en un comunicado.

Si un contenido se califica como falso o alterado, entonces las publicaciones de esa cuenta perderán distribución y capacidad para monetizar su contenido. La directora ejecutiva de la red social X, Linda Yaccarino, celebró el anuncio de Meta con un significativo: "Mark, Meta, bienvenidos a la fiesta".

¿Y qué tiene que ver Donald Trump en todo esto? Obviamente, no hay nada sobre la mesa que pruebe lo que la lógica va descifrando. Pero el hecho de que Musk sea la mano derecha del reelegido presidente norteamericano y que ahora airee su ideología no gusta a los líderes europeos. El hombre más rico del mundo no se ha caracterizado nunca por pasar desapercibido. Entre sus últimos movimientos toman importancia lo que muchos mandatarios europeos interpretan como injerencias en la política del viejo continente.

Musk, a pocas semanas de las elecciones en Alemania, ha manifestado explícitamente su apoyo al partido de extrema derecha Alternativa para Alemania. El magnate también ha apoyado a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, del partido de extrema derecha Hermanos de Italia, y ha mencionado al partido Reforma de Reino Unido asegurando que su líder, Nigel Farage, "no tiene lo que hay que tener".

¿Choque de trenes entre Europa y EE.UU.?

Desde la Newsletter de Antena 3 Noticias hemos entrevistado a Iñaki Pariente, abogado experto en derecho digital, para que nos aclare si esto es un irremediable choque de trenes o si hay forma de detener la explosión. La decisión de Meta podría tener consecuencias legales, por ello preguntamos a Iñaki Pariente por el reglamento que regula este sector y nos indica que "las redes sociales están dentro de un gran paquete que son las plataformas tecnológicas. Según su importancia, están reguladas en distintas normas. La más importante es el The Digital Services Act, (reglamento de servicios digitales), en este reglamento ya llevamos varios años".

"Es evidente que hay un choque de filosofías. Sin embargo, son dos lógicas que tienen que entenderse"

En Europa es la Comisión Europea quien establece las obligaciones de estas plataformas y que hasta ahora se mostraban colaborativas, "no les queda otra", apunta Pariente, ya que "dentro de poco si no cumplen con el reglamento van a empezar a recibir sanciones muy importantes". "El reglamento los obliga a muchas cosas: proteger a los menores, proteger a colectivos desfavorecidos, proteger o regular el uso de la publicidad, la presentación de anuncios personalizados. Muchas cosas que tienen que hacer y que están haciendo", aclara Pariente, que a continuación añade: "Podemos asistir a un giro, a un punto de inflexión en el cual las empresas norteamericanas no sigan el camino que estaban siguiendo y se agarren a una nueva dinámica que es el mercado americano, la libertad total. Las plataformas tienen que decidir qué pasa. Si siguen por ese camino de la desregulación y no hacer caso al cumplimiento del reglamento, se van a encontrar con sanciones. Este paso que ha dado META nos indica una voluntad de no cumplimiento", concluye el abogado.

Iñaki reconoce que "a las redes sociales no les gusta la regulación, no les gusta moderar, no les gusta controlar contenido, no les gusta quitar anuncios para menores porque quitas mercado". Sin embargo, "es una ola, es un tsunami que no pueden parar porque la regulación lo que les establece es unas obligaciones muy claras. Protege a una serie de colectivos, impón mecanismos de moderación. Yo si le digo a la red que hay un contenido que es ilegal, va a tener que retirarlo y si no va a recibir sanciones muy importantes".

Pese a que el reglamento parece claro y se presenta exigente, Iñaki reconoce que "a veces los estados no asumen esas medidas, no las implementan o no las controlan, pero eso es problema de los estados que no ejercen un control efectivo". Su respuesta hacia si nos dirigimos a un choque de trenes es tajante: "Claramente" y explica: "La dinámica que lleva EE. UU. es el aprovechamiento económico, ellos por delante, mejorar su economía frente a la de los demás, el liberalismo total y la jungla está llegando. En Europa tenemos un sistema distinto, mucho más protector, mucho más regulatorio, es claro, es evidente que hay un choque de filosofías. Sin embargo, son dos lógicas que tienen que entenderse porque el negocio de EE. UU. y el de Europa dependen recíprocamente del otro. No son dos áreas que se puedan independizar y actuar por separado, por lo tanto, tendrán que negociar y tendremos que ver acuerdos para que en los próximos meses puedan llevarse a la práctica de verdad".

