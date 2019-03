Los 'ciberdelicuentes' aprovechan las vacaciones para hacer su agosto

El ordenador se ha convertido en uno de nuestros mejores amigos. De hecho, no nos separamos del portátil ni en vacaciones.

Sin embargo, conectarse a Internet desde lugares desconocidos puede salirnos caro si no lo hacemos con seguridad porque los ciberdelincuentes aprovechan cualquier descuido para robarnos.

Vivimos conectados hasta en vacaciones. Los amigos de lo ajeno lo saben y han empezado a cambiar su modus operandi. Ahora intentan infiltrarse en las redes sociales, donde muchas veces se ofrece demasiada información.

Por eso hay que evitar mostrar nuestros datos personales públicamente y denunciar a las autoridades si sospechamos que alguien nos está acosando en la Red.

También es recomendable conectarse a redes wifi con clave para evitar el riesgo de engancharnos a una red de hackers.

Asimismo, se aconseja no utilizar otro ordenador que no sea el nuestro para no llevarnos sorpresas desagradables. También es recomendable rehuir de las compras online.

Los ladrones de la Red están siempre al acecho y estos consejos pueden impedir que las vacaciones de verano nos salgan más caras de la cuenta.