El juez de la Audiencia Nacional da tres horas a las operadoras para bloquear Telegram en España

Santiago Pedraz ha emitido una comunicación judicial en la que da un plazo de tres horas a las operadoras para bloquear el acceso a Telegram en España a partir de su recepción, según consta en el auto del magistrado de la Audiencia Nacional. Esta información se conoce después de que ayer se informara de la suspensión cautelar de este servicio de mensajería porque desde la empresa se habrían negado a compartir con el organismo de justicia la información que le requerían, presumiblemente relativa a los usuarios que se supone que estaban compartiendo ciertos contenidos.

Los motivos del cierre cautelar de Telegram

En concreto, la decisión se produce tras una denuncia por parte de Movistar, Mediaset, Atresmedia y Egeda. Acusan al sistema de mensajería de estar redistribuyendo sin su permiso sus contenidos que están protegidos por derechos de autor.

En cualquier caso, el cierre de Telegram es una medida cautelar y recurrible y, de momento, no se sabe durante cuánto tiempo se extenderá.

Diferencias entre WhatsApp y Telegram

Telegram, aunque es un servicio mensajería empleado por el 39,6% de los españoles según los datos de Statista, no es la aplicación de este tipo más usada. WhatsApp, con una penetración mucho mayor (95,5% de los españoles), es, con diferencia, la que tiene más usuarios. Entonces, ¿por qué la gente usa Telegram? Según estos datos, habría personas en nuestro país que usen las dos aplicaciones de forma simultánea.

Una de las mayores diferencias entre ambos servicios tecnológicos y que los no usuarios de Telegram desconocen es que permite un nivel de anonimato mucho mayor, puesto que tiene la opción de ocultar el número de teléfono y otros datos personales al resto de la comunidad. De este modo, se pueden compartir contenidos en grupos concurridos o entre dos usuarios sin que se pueda saber de quién se trata el interlocutor ni jamás pueda ser localizado. Esto también permite bloquear a aquellas personas con las que no se quiere seguir manteniendo el intercambio de mensajes, por lo que no afectaría a otros ámbitos de la vida de los que toman esta decisión, como el riesgo de ser ubicados a través del número de teléfono.

Otra de las diferencias clave es el número usuarios máximo en cada grupo o canal, que es ilimitado en el caso de Telegram, mientras que en WhatsApp está limitado a un tope de 256 participantes. Por tanto, se da la circunstancia de que en un canal de Telegram pueda haber miles de personas compartiendo contenido sin ser identificables.

Se trata de solo dos de las características que diferencian ambas aplicaciones, aunque parezcan en esencias muy parecidas, pero existen muchas otras como el tipo de cifrado de los mensajes o las posibilidades en la configuración de bots. Así, existen usuarios que, hasta ahora, en función del tipo de comunicación a desarrollar o el receptor, empleaban Telegram o WhatsApp.

